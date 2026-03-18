Som 44-åring ser Jessica Alba fantastisk ut i en skimrende svart kjole.

Den amerikanske skuespillerinnen, modellen og gründeren Jessica Alba viste nylig frem sin fantastiske figur på Vanity Fair Oscar-festen i en skimrende svart kjole som gjenopplevde den lille sorte i en haute couture-versjon.

En skulpturerende svart kjole

Til festen etter Oscar-utdelingen ankom Jessica Alba Los Angeles County Museum of Art i en spesiallaget kreasjon, fullstendig brodert med svarte paljetter. Kjolen, med sin rette, stroppeløse overdel, skapte en skulpturert linje over bysten før den fløt over i et søyleskjørt, med splitt og pyntet med 3D-fjær i falden, noe som tilførte bevegelse med hvert skritt. Den dype halsen forlenget silhuetten og ga en perfekt balanse mellom sofistikasjon og modernitet.

Svart tilbehør og et par lyspreg

Jessica Alba valgte et helsvart antrekk, og kombinerte kjolen med pumps med spiss tå og en satengclutch. For å kontrastere den mørke bakgrunnen la hun til akkurat den rette gnisten: diamantringer og dinglende øredobber som fanget opp kamerablitsene. Dette minimalistiske valget av tilbehør lot kjolen snakke for seg selv, samtidig som den forsterket den strømlinjeformede effekten av silhuetten hennes.

En naturlig skjønnhetsbehandling

På skjønnhetsfronten valgte «Fantastic Four»-stjernen en voluminøs hårkur med myke krøller og en midtskille, stylet av hårstylist Brittney Ryan. Hennes solkyssede sminke fremhevet hudtonen hennes: iriserende øyenskygge, rosenrøde ferskenkinner og blanke lepper for en strålende finish.

Et koordinert pars utseende

Selv om paret poserte hver for seg på den røde løperen, valgte partneren hennes, den amerikanske skuespilleren av colombiansk og meksikansk avstamning Danny Ramirez, også svart, med en litt åpen skjorte, matchende jakke og stilige dressbukser. Sammen utgjorde de en elegant og perfekt koordinert duo, både diskret og svært elegant for denne viktige kvelden i prisutdelingen.

Med sin skimrende svarte kjole, eteriske fjær og strålende skjønnhetsutseende beviste Jessica Alba at hun i en alder av 44 mestrer kunsten å vise frem figuren sin på den røde løperen mer enn noen gang. En nyskapt svart kjole, samtidig elegant, festlig og utrolig flatterende.