Skuespillerinnen Brooke Shields og datteren hennes tar på seg det samme utseendet og skaper furore

@brookeshields / Instagram

Den amerikanske skuespillerinnen og modellen Brooke Shields og datteren Rowan trenger tydeligvis ikke en felles stylist for å skape en minneverdig moteduo. Sent i april 2026 ble de to kvinnene fotografert i matchende små, svarte kjoler på gatene i New York, og den slående likheten deres gikk umiddelbart viralt.

Filming i gatene på Manhattan

Det var under innspillingen av serien «Next Gen NYC» at Brooke Shields og hennes 22 år gamle datter, Rowan Henchy, ble fotografert i gatene i New York, begge iført små, svarte ermeløse kjoler. Serien følger en gruppe unge arvinger fra New York, hvorav mange er barn av stjerner fra «Real Housewives» (et amerikansk reality-TV-program). Brooke Shields forventes å dukke opp sammen med den amerikanske TV-personligheten Teresa Giudice, skuespillerinnen og TV-personligheten Kandi Burruss, og den amerikanske reality-TV-personligheten og forretningskvinnen Meredith Marks i en middagsscene med døtrene deres, en av de mest etterlengtede crossoverene i franchisen.

To svarte kjoler, to stiler

De to kvinnene – Brooke Shields og datteren hennes Rowan – hadde begge på seg det samme basisplagget, den lille, svarte ermeløse kjolen, men hver i sin egen versjon. Rowans kjole nådde anklene med en peplum-kant og en rekke sølvnagler, accessorert med et gullarmbånd, en matchende klokke og hæler i lakkskinn. Brooke Shields valgte en rettskåret skinnversjon, brukt med semskede mules. Samme DNA, distinkte personligheter: en dynamikk som perfekt illustrerer deres nære bånd.

Likheten som skaper oppstyr

Det som fikk like mye oppmerksomhet som antrekkene var den slående likheten mellom mor og datter. Samme figur, samme måte å bære seg på, bildene sirkulerte umiddelbart med den samme kommentaren: «vanskelig å skille dem fra hverandre ved første øyekast.» De to kvinnene deler også matchende tatoveringer: en marihøne, en referanse til Rowans kallenavn fra barndommen, «Lille kryp», og uttrykket «og til en fest» tusjet på underarmene deres. En forbindelse som tydelig strekker seg langt utover garderoben.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Brooke Shields (@brookeshields)

Rowan Henchy, fra campus til «Next Gen NYC»

Rowan, som ble uteksaminert fra Wake Forest University med en grad i kringkastingsjournalistikk i mai i fjor, kan skryte av 108 000 følgere på TikTok og har allerede gått flere ganger på den røde løperen sammen med moren sin – inkludert middagen til Det hvite hus' korrespondenter i 2022 og årets kvinnepris. Hun har også snakket offentlig om å leve med diabetes type 1, ved å bruke plattformen sin for helseforkjempere. Deltakelsen hennes i serien «Next Gen NYC» markerer et nytt skritt i hennes økende synlighet.

Brooke Shields, et ikon på tvers av generasjoner

Brooke Shields fortsetter å dominere medieomdømmet med uanstrengt ynde. Hun er tidligere Calvin Klein-muse, skuespillerinne, forfatter og nå produsent, og ledsager datterens TV-debut med den samme lettheten hun viser i sine egne antrekk. Denne koordinerte mor-datter-duoen som rusler i gatene i New York, innkapsler perfekt det hun representerer: en naturlig, uanstrengt og stilig verdioverføring.

To små sorte kjoler, en slående likhet og åpenbar medvirkning: Brooke Shields og Rowan Henchy har dermed skapt et av de mest bemerkelsesverdige mor-datter-antrekkene i april 2026. Og vi har en følelse av at dette bare er begynnelsen.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Den thailandske danseren Lisa har på seg et blondeantrekk og skaper furore
Article suivant
Modell Kaia Gerber gjenoppliver skinnblazeren med en uventet detalj

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

