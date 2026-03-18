På en yacht feirer denne olympiske gymnasten sin 29-årsdag i solen

På en yacht i solen feiret den amerikanske kunstneriske gymnasten Simone Biles nylig sin 29-årsdag med sommerbilder delt på Instagram, som fremhever hennes smittende lykke.

En luksuriøs ferie for å komme inn i trettiårene

14. mars 2026 feiret mesteren med 11 olympiske medaljer bursdagen sin med en yachttur, udødeliggjort i en Instagram-karusell med teksten «dette er 29» . Blant bildene kan man se henne stå på dekk, båret av en lett bris, omgitt av hvite og gullfargede ballonger, i et avslappet svart antrekk.

Simone Biles veksler også mellom stiler: et flagrende svart antrekk på båten, deretter en brun skinnkjole med matchende hæler for en elegant kveld ute, og en drømmende lysegul kasjmirkjole på en balkong med utsikt over byens silhuett. Disse antrekkene går sømløst fra strandsportstøy til urbant antrekk, noe som gjenspeiler hennes allsidighet innen mote etter OL.

Entusiastiske reaksjoner fra fans og kjære

Innlegget eksploderte med tusenvis av likerklikk: ektemannen hennes, den amerikanske fotballspilleren Jonathan Owens, kommenterte: «Vakrere enn noensinne 💜», mens fans og idrettsutøvere som den australsk/amerikanske profesjonelle danseren og koreografen Sasha Farber oversvømmet kommentarfeltet med feirende emojier. «Så vakkert!» Simone Biles' autentisitet, etter hennes nylige avsløringer om kroppen sin, resonerte dypt og hyllet en kvinne som er trygg i sin egen kropp.

Et avgjørende år etter OL i Paris

Etter sine bragder i OL i 2024 og flyttingen til Indianapolis for å følge ektemannen Jonathan til Colts, går Simone Biles inn i sitt 29. år midt i en personlig renessanse. Disse yachtbildene representerer en perfekt balanse mellom velfortjent avslapning og offentlig eksponering.

Kort sagt, Simone Biles forvandler sine 29 år til et øyeblikk med ren glede på en yacht, og viser frem sin atletiske figur med inspirerende letthet. En mester som skinner like sterkt i vannet som i rampelyset.