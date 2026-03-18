På stranden tar denne tidligere atleten et «Baywatch»-utseende for nyinnspillingen av serien.

På stranden hinter den tidligere amerikanske kunstneriske gymnasten Livvy Dunne til nyinnspillingen av «Baywatch» med et antrekk inspirert av serien, der hun poserer i et rødt og hvitt antrekk og smiler.

Første titt på nyinnspillingen av «Baywatch»

16. mars 2026 delte Livvy Dunne, tidligere gymnast og influencer fra LSU, det første bildet av rollen sin i nyinnspillingen av «Baywatch» på Instagram. Liggende på sanden holder hun manuset fra innspillingen, iført røde strømpebukser og en hvit tanktopp, med et stort smil om munnen. Bildeteksten «Jeg er ikke en badevakt, men jeg spiller en på TV» bekrefter rollen hennes som Grace, en entusiastisk ny rekrutt, slik Deadline beskriver det.

En ung og mangfoldig rollebesetning

Livvy Dunne blir med:

Den kanadiske skuespilleren Stephen Amell (Hobie Buchannon)

Den amerikanske modellen Brook Nader

Den amerikanske skuespilleren Noah Beck,

Den kanadiske skuespillerinnen, modellen og produsenten Shay Mitchell

Amerikansk skuespillerinne, modell og sangerinne Jessica Belkin

Den amerikanske skuespillerinnen Hassie Harrison

Den amerikanske skuespilleren Thaddeus LaGrone

David Chokachi gjenopptar rollen som Cody Madison fra den originale serien (1989–1999). Nyinnspillingen, som etter planen skal sendes på Fox i 2026–2027, lover «adrenalindrevne redninger, kompliserte forhold og strandheltmodighet» med en ny generasjon.

En nikk til arven etter «Baywatch»

Den originale serien med den amerikanske skuespilleren og sangeren David Hasselhoff og den kanadisk-amerikanske skuespillerinnen og modellen Pamela Anderson er fortsatt en kultklassiker. Selv om ingen gjesteopptredener er bekreftet, legemliggjør Livvy Dunne perfekt den «ungdommelige» energien som er lovet av denne gjenopplivingen, som moderniserer formelen samtidig som den respekterer dens strand- og action-DNA.

Kort sagt, Livvy Dunne lanserer selvsikkert nyinnspillingen av «Baywatch», og forvandler fortiden sin som gymnast til et springbrett i Hollywood. Et nytt kapittel skrives allerede under den californiske solen.