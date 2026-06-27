Kaley Cuoco er gravid med sitt andre barn og viser frem babymagen sin på den røde løperen.

Noen uker etter at hun annonserte sitt andre svangerskap, gjorde den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Kaley Cuoco sin første opptreden på den røde løperen i Los Angeles. Hun viste stolt frem babymagen sin i en elegant svart kjole.

En elegant svart kjole

Til denne utflukten valgte Kaley Cuoco noe sikkert: en lang svart kjole. Kjolen var flagrende og elegant, og den omfavnet hennes gravide figur på en vakker måte, og fremhevet babymagen. Skuespillerinnen kombinerte den med matchende pumps og lagvise, delikate gullkjeder for et snev av gnist. Et avslappet, elegant utseende, både diskret og raffinert, perfekt tilpasset anledningen. Hun smilte bredt til fotografene og plasserte hendene under magen i en øm og beskyttende gest.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Kaley Cuoco (@kaleycuoco)

En svært etterlengtet førsteopptreden

Denne opptredenen var betydningsfull: den markerte Kaley Cuocos første opptreden på den røde løperen siden hun annonserte graviditeten. Hun var der for premieren på en ny serie i Los Angeles, noe som ga henne muligheten til å kombinere profesjonelle forpliktelser med å feire denne lykkelige tiden. Synlig strålende la ikke Kaley Cuoco skjul på gleden over utsiktene til å utvide familien.

En annen liten jente

Tidligere denne måneden avslørte Kaley Cuoco og partneren hennes, skuespilleren Tom Pelphrey, at de ventet sitt andre barn, en liten jente. Paret, som allerede er foreldre til en datter, annonserte nyheten på Instagram med et bilde av en rosa hjerteformet kake. «Å fullføre vår lille familie, for en drøm som går i oppfyllelse», skrev skuespillerinnen, og la til at dette andre svangerskapet hadde vært «litt mer begivenhetsrikt, men jeg er så utrolig takknemlig».

Med dette strålende utseendet bekrefter Kaley Cuoco at hun virkelig nyter svangerskapet. Med en svart kjoles eleganse og en åpenbar glede som kommende mor, gjorde hun et enkelt, men rørende opptreden. Ikke overraskende gledet dette fansen hennes.