«En spansk gudinne»: Rosalía velger en arkitektonisk kjole som leker med volum

Léa Michel
@rosalia.vt / Instagram

Den spanske sangeren Rosalía delte et bilde på Instagram i en spektakulær arkitektonisk kjole, der hun lekte med volum og kontraster. Utseendet hennes trollbandt følgerne hennes – noen kalte henne til og med en «spansk gudinne».

En arkitektonisk kjole i isblått

Kjernen i dette antrekket var en strukturert kjole i en delikat isblå farge. Det skulpturelle designet hadde en dyp utringning fremhevet av hvite blonder – noen flettet, andre løse – som falt nedover fronten. Denne grafiske detaljen ga plagget dybde og bevegelse. Langt fra å være en enkel kjole, var det en ekte motekreasjon, tenkt som et spill av teksturer og linjer.

Et mesterlig samspill mellom bind

Denne kjolen var hovedsakelig avhengig av volum. Falden spilte en kontrast: kort foran, den forlenget i et langt, flagrende slep bak. Denne asymmetrien ga silhuetten en teatralsk, men likevel eterisk kvalitet. For å forankre dette eteriske anseelsen valgte Rosalía knehøye svarte støvletter og stylet håret i en elegant, høy knute. En perfekt balanse mellom mykhet og dristighet.

En opptreden på Harvard

Dette innlegget var ikke noe vanlig bilde. I bildeteksten skrev Rosalía ganske enkelt «ankom Harvard», noe som antydet at dette antrekket ble valgt for et opptreden ved det prestisjetunge amerikanske universitetet. En høytidelig setting, hvor Rosalías elegante, arkitektoniske klesdrakt tilførte et snev av modernitet og dristighet. Ikke overraskende roste følgerne hennes overveldende utseendet hennes, og overøste det med beundrende komplimenter.

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Med denne arkitektoniske, isblå kjolen ga Rosalía et spektakulært, men likevel raffinert utseende. Ved å leke med volum, kontraster og grafiske detaljer, beviste hun nok en gang sin upåklagelige stilsans. Ikke overraskende gledet dette fansen hennes – og vil garantert inspirere moteentusiaster overalt.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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