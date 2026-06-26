Madonna, 67, velger blonder for et elegant opptreden i Paris

Madonna har nok en gang bevist at hun er et av tidenes største moteikoner. Den amerikanske sangeren skapte furore under en parisisk utflukt i et lyserosa blondeantrekk, tilbehørt med plagg som er en del av hennes signaturantrekk.

Et antrekk i lyserosa blonder

Midtpunktet i denne opptredenen var utvilsomt blondeantrekket hennes. Madonna hadde på seg et delikat plagg i en «babyrosa» fargetone, fint kantet med blonder og holdt sammen av tynne bånd. Et utpreget romantisk snitt, som står i skarp kontrast til de mer rockeinspirerte valgene som noen ganger forbindes med garderoben hennes. Pastellfargen gir en øm, men likevel lysende dimensjon til antrekket.

Nettingstrømpebukser og en leopardprintjakke

For å utfylle dette midtpunktet valgte Madonna umiddelbart gjenkjennelige tilbehør. Hun hadde på seg nettingstrømpebukser på beina, noe som ga en grafisk dimensjon til helhetsantrekket. En kort leopardmønsterjakke drapert over skuldrene balanserte mykheten i hovedantrekket med en villere, rock-and-roll-kant. Denne kombinasjonen av rosa blonder og dyreprint illustrerer perfekt Madonnas stilistiske språk: en blanding av sødme og dristighet som har gjennomsyret hele hennes arbeid siden 1980-tallet.

En matchende veske og smykker

For å fullføre antrekket sitt, koordinerte Madonna nøye tilbehøret sitt. Hun bar en strukturert håndveske med topphåndtak i samme leopardtrykk som jakken, noe som skapte et perfekt utført utseende fra topp til tå. Diamantbesatte øredobber fanget lyset, kombinert med et halskjede med dusk, også besatt med edelstener. Et par solbriller i skilpaddeskallmønster fullførte antrekket og ga et tydelig vintage-preg. Denne mesterlige lagdelingen av elementer forvandlet hver eneste detalj i silhuetten hennes til et moteuttrykk.

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Et ikon som populariserte blonder

Madonnas valg av blonder er ikke ubetydelig i karrieren hennes. Helt fra starten av har hun spilt en avgjørende rolle i å popularisere disse plaggene, og brukt dem som scene- og rød løperantrekk. På 1980-tallet var blondekorsetter en integrert del av garderoben hennes, og på 1990-tallet drev hun designeren Jean Paul Gaultier til stjernestatus ved å vise frem sine nå ikoniske koniske korsetter på scenen og magasinforsidene. Denne tilnærmingen forvandlet kodene for samtidsmote dyptgående, og visket ut linjene mellom intimklær og yttertøy.

Et nytt album er under arbeid

Denne parisiske opptredenen kommer på et avgjørende tidspunkt i Madonnas karriere. Hun forbereder seg for tiden på utgivelsen av «Confessions on a Dance Floor: Part II», den etterlengtede oppfølgeren til hennes ikoniske album fra 2005. For dette nye prosjektet har hun gjenopptatt kontakten med produsent Stuart Price, hennes samarbeidspartner fra den tiden. «Jeg kontaktet ham fordi jeg trodde verden var på et veldig mørkt sted, og at folk trengte å danse», forklarte Madonna.

Hun snakket også om de personlige vanskelighetene hun møtte mens hun skrev det nye albumet. Sangerinnen mistet broren og stemoren sin under den kreative prosessen. «Jeg skrev mye om familietraumer, og så begynte vi å lage dansemusikk», forklarte hun.

Med sitt lyserosa blondeantrekk, leopardmønsterjakke og diamantsmykker gjorde Madonna en av sine mest slående parisiske opptredener i år. Hun bekreftet nok en gang sin evne til å forvandle enhver utflukt til et moteøyeblikk, samtidig som hun forberedte seg på den etterlengtede tilbakekomsten av et album som lover å være spesielt følelsesladet.