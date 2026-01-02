«Hvis du hadde hatt den kroppen, ville du gjort det samme»: Jennifer Lopez svarer på kritikk om antrekket sitt.

Jennifer Lopez har ingen planer om å beklage stilen sin. Under en konsert i Las Vegas svarte hun humoristisk på kritikere som vurderte henne som «for provoserende» eller «ikke kledd for alderen», og sa til publikum: «Hvis dere hadde den kroppen, ville dere gjort det samme» – en replikk som gikk viralt og oppsummerer filosofien hennes.

Kritisert for antrekkene sine, svarer hun på scenen

Under premieren på residency-opptredenen sin «Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas» tok hun seg noen minutter til å snakke direkte om kommentarene hun får på sosiale medier: «Hvorfor kler hun seg alltid sånn?» , «Hvorfor kler hun seg ikke etter alderen sin?» .

I stedet for å rettferdiggjøre seg selv, valgte J.Lo ironi og selvironikk. Hun forklarte at etter så mange år i bransjen hadde hun lært å ignorere netthat, som hun beskrev som «det tristeste og ondeste stedet i verden», samtidig som hun innrømmet at noen kommentarer fikk henne til å le. Så kom hun med sin punchline: «Hvis du hadde den kroppen, ville du gjort det samme», før hun snudde seg på hælen for å skifte til seg bak scenen.

Jennifer Lopez tar for seg kritikk på nett om hvordan hun kler seg: «Hvis du hadde hatt denne rumpa, ville du også vært naken.» 😂 pic.twitter.com/kBSYqwG1HJ — Jennifer Lopez-oppdateringer (@JLopezUpdate2) 31. desember 2025

En sterk visjon om alder og kropp

I årevis har Jennifer Lopez vært forkjemper for en avslappet tilnærming til aldring. I et intervju med Harper's Bazaar i 2028 forklarte hun at hun ofte gjentok positive affirmasjoner som «Jeg er ung og tidløs», og insisterte på at alder er «i tankene» mer enn i tallet.

Jennifer Lopez sier også at hun har lært å være snillere mot seg selv etter hvert som hun har blitt eldre: å bedre forstå sine styrker og svakheter, å tørre å snakke godt om seg selv, og å ikke lenger la kritikk diktere hvordan hun kler seg eller presenterer seg. Sceneantrekkene hennes blir da en forlengelse av denne holdningen: en kropp som er akseptert, selvsikker og ikke ment å være skjult bare fordi den har nådd en viss alder.

Mellom nettkritikk og en modell for tillit

På sosiale medier er frasen hennes «Hvis du hadde den kroppen, ville du gjort det samme» splittende. Noen ser det som arroganse eller en implisitt påbud om å ha en «perfekt» kropp; andre leser det som et budskap om frihet: en 56 år gammel kvinne som nekter å bli sett i bås som «fornuftig og diskret» og fortsetter å bruke det hun liker.

Uansett gjør Jennifer Lopez én ting klart: hun lar ikke troll eller aldersbaserte normer diktere garderoben hennes. Underteksten er tydelig: kroppen hennes, valgene hennes, måten hun stråle på – og alle står fritt til å gjøre det samme med sine egne.