Hun avsetter Scarlett Johansson og blir tidenes mest innbringende skuespillerinne.

Zoe Saldaña har nettopp nådd en milepæl: skuespillerinnen som spilte Neytiri og Gamora er nå den mest innbringende skuespillerinnen gjennom tidene, og overgår Scarlett Johansson i kumulative globale billettinntekter.

En filmografi som slår alle rekorder

Den amerikanske skuespillerinnen, regissøren og produsenten kan skryte av en sjelden bragd: hun er med i rollebesetningen til de tre mest innbringende filmene i filmhistorien, «Avatar», «Avengers: Endgame» og «Avatar: The Way of Water», som alle toppet den globale kinoinntektslisten. Hun er også den første skuespillerinnen som har spilt i fire filmer som har spilt inn over 2 milliarder dollar, takket være «Avengers: Infinity War», som blir med i denne eksklusive klubben.

Når man legger sammen alle filmene hennes – fra «Marvel»-storfilmene til «Avatar»-sagaen og «Star Trek»-trilogien – har rollene hennes brakt verdensomspennende billettinntekter til over 15 milliarder dollar, en absolutt rekord for en skuespillerinne.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Zoe Saldaña (@zoesaldana)

Når franchiser skaper legender

Zoe Saldaña skylder mye av denne statusen til noen få ikoniske roller som har blitt uatskillelige fra moderne popkultur.

Gamora, tragisk heltinne og kriger i Marvel-galaksen, til stede i «Guardians of the Galaxy», «Avengers: Infinity War» og «Endgame».

Neytiri, en sentral figur i James Camerons «Avatar»-saga, i hjertet av filmer som er monumentale både når det gjelder budsjett og kinosuksess.

I tillegg til dette kommer Nyota Uhura i «Star Trek»-trilogien som ble lansert i 2009, som alene genererte mer enn en milliard dollar, og dermed forsterker sin plass i økosystemet til store internasjonale franchiser.

Zoe Saldaña tar ledelsen … og eventyret har bare så vidt begynt

Innen 2024 hadde hennes samlede inntekter allerede plassert henne på pallen bak Scarlett Johansson og Samuel L. Jackson, som begge også ble drevet frem av Marvel-universet. Utgivelsen av filmen «Avatar 3: Fire and Ashes», som allerede har spilt inn over en milliard dollar, har endret balansen og sendt Zoe Saldaña til toppen av listen over de mest lønnsomme skuespillerne.

Og prognosene er enda mer ambisiøse: to nye Avatar-filmer er annonsert for 2029 og 2031, som bør befeste, eller ytterligere utvide, ledelsen på det globale billettkontoret.

Kunstnerisk anerkjennelse og et takknemlighetsbudskap

Zoe Saldaña, som ble kronet med Oscar for beste kvinnelige skuespiller i 2025 for «Emilia Perez», er ikke lenger bare en «dronning av filmfranchiser», men også en skuespillerinne som er anerkjent for sitt dype talent. På sosiale medier feiret hun denne milepælen ved å takke regissører, filmteam og publikum, og understreket at denne reisen er et resultat av kollektiv innsats og krevende valg.

Langt fra å være en enkel numerisk rangering, symboliserer denne rekorden den voksende plassen til rasialiserte skuespillerinner i spissen for de største Hollywood-maskinene, og bekrefter at den nye dronningen av verdens billettluke nå er Zoe Saldaña.