«Sharpe off»: Selena Gomez offer for kroppsskam etter hennes siste opptreden

Tatiana Richard
Selena Gomez møtte nylig kritikk for en «hårskygge» over leppen i en Instagram-story, noe som utløste en bølge av grusomme kommentarer. Med selvironisk humor svarte den amerikanske sangeren og låtskriveren med å normalisere kvinnelig kroppshår, og henvendte seg til internettbrukere som ikke var klar over kvinnekroppens realiteter.

En historie som utløser kaos

I en video delt av Entertainment Tonight, kritiserer en følger Selena Gomez for å si at hun angivelig har «bart». Sangerinnen og skuespillerinnen er synlig underholdt, men forblir upåvirket og svarer åpenhjertig: «Jeg forstår, jeg har melasma og en kvise. Det er solen, solkrem er et must, men det er ikke en bart.» Hennes lette tone og humor avverger umiddelbart latteren, samtidig som den fremhever svært vanlige hudsykdommer, som melasma, som rammer mange mennesker og kan oppstå ved soleksponering.

Selenas åpenhjertighet forvandler en overfladisk kritikk til en ekte leksjon om selvaksept og normaliteten i hudtoner. I stedet for å skjule eller rettferdiggjøre seg selv, minner hun oss om viktigheten av å avmystifisere urealistiske skjønnhetsstandarder. Denne reaksjonen, gjennomsyret av humor og oppriktighet, fremhever også hennes evne til å snu en potensielt negativ situasjon til et øyeblikk av utdanning og myndiggjøring.

Kroppsskam: Kvinnelig kroppshår er tabu

«Barber det av!»: Disse påbudene forråder en giftig norm der all kroppshår på kvinner oppfattes som skandaløst eller uakseptabelt. I dokumentaren sin «Free and Hairy!» fordømmer tegneserieskaper Vicdoux de betydelige kostnadene – i tid, penger og smerte – ved pålagt hårfjerning for kvinner, og fremhever vekten av sosialt press på deres daglige liv.

For sin del argumenterer ekspert Jade Debeugny i «Female Body Hair on Screen» for normalisering av kvinnelig kroppshår, og fremhever hvordan film og media kan bidra til å dekonstruere disse urealistiske standardene og fremme et mer naturlig og frigjort syn på kvinners kropper. Sammen inviterer arbeidet deres oss til å stille spørsmål ved det sosiale presset rundt kvinnelig kroppshår og å se for oss en kultur som aksepterer kroppslig mangfold uten fordømmelse eller begrensninger.

En feministisk og frigjørende respons

Selena Gomez etterlyser et brudd med de uuttalte reglene: kroppshår, melasma og kviser er normalt, ikke «ekkelt». Budskapet hennes er spesielt rettet mot unge kvinner, ofte under sosialt og mediepress, og taler for at man skal «slutte å skade seg selv for å behage andre». Ved å stolt vise frem kroppen sin og det ufiltrerte utseendet sitt, utfordrer og akselererer hun dekonstruksjonen av de «glatte» og «perfekte» skjønnhetsstandardene som pålegges av sosiale medier.

Utover kroppsaksept oppmuntrer den til en tilnærming preget av autentisitet og selvmedfølelse, og minner oss om at sårbarhet og hudvariasjoner ikke er svakheter, men former for frihet og styrke. Tilnærmingen går utover et enkelt estetisk budskap: den er en oppfordring til å revurdere vårt forhold til kroppene våre, vår selvtillit og det normative presset samfunnet legger på unge kvinner.

Denne uheldige hendelsen tjener som en påminnelse om at kvinners kropper fortsatt altfor ofte utsettes for urealistiske og skyldfølende forventninger. Ved å reagere med humor og autentisitet forvandler Selena Gomez en kritikk til en kraftfull holdning mot kroppsskam. Hennes holdning oppfordrer publikum, og spesielt unge kvinner, til å akseptere kroppene sine og motstå skjønnhetsstandardene som pålegges av sosiale medier og samfunnet.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Som forfatter utforsker jeg skjønnhet, mote og psykologi med følsomhet og nysgjerrighet. Jeg liker å forstå følelsene vi opplever og gi en stemme til de som hjelper oss å bedre forstå oss selv. I artiklene mine streber jeg etter å bygge bro mellom vitenskapelig kunnskap og våre hverdagserfaringer.
