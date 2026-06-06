Sangerinnen Olivia Rodrigo skaper furore i et blondeantrekk

Den amerikanske sangeren, låtskriveren, musikeren og skuespillerinnen Olivia Rodrigo har aldri virket mer selvsikker i stilen sin. For en nylig redaksjonell fotoseanse som ble lansert før hennes tredje album, valgte hun et antrekk der blonder blandes med intrikate tekstilutsmykninger. Og resultatet skapte umiddelbart furore på sosiale medier.

En liten topp i brodert blonde med haute couture-preg

Olivia Rodrigo viser seg i en liten blondetopp i BH-stil fra Versace. Plagget, skulpturert som et ekte kunstverk, er besatt med utsmykket metallisk broderi, innrammet av svarte detaljer som fremhever stoffets couture-håndverk. Under den varme studiobelysningen reflekterer de innlagte steinene gylne glimt, noe som gir hele silhuetten en nesten filmatisk kvalitet.

Strukturen på overdelen – et sted mellom utsmykket blonde og intrikat metallarbeid – fremkaller både haute couture fra 2000-tallet og moderne italienske aftenkjoler. Et dristig valg, perfekt forankret i den «gotisk-luksuriøse» estetikken som Olivia Rodrigo har utforsket de siste sesongene.

En redaksjonell silhuett, et sted mellom svart og blankt

For å utfylle det valgte Olivia Rodrigo et strukturert skjørt med høy midje i mørke toner, som gir en sterk kontrast til toppens lette form. Fotoshooten, fotografert av Ryan McGinley, leker på posituren: armene hevet over hodet, ryggen mot en strukturert vegg, blikket rett frem.

Bildet, nesten skulpturelt, får preg av et redaksjonelt portrett fra en annen tid – som om en diva fra 1950-tallet hadde blitt fordypet i dagens motekoder. Skulpturelle gulløreringer forlenger silhuettens vertikale linjer og gir akkurat den rette mengden metallisk glans for å gjenspeile broderiet på toppen.

På skjønnhetsfronten, et gammelt Hollywood-univers

Når det gjelder frisyren hennes, omfavnet Olivia Rodrigo bevegelse. Det brune håret hennes var stylet i lange, myke bølger som ble feid av vinden og innrammet ansiktet hennes forsiktig. Dette utseendet stod i kontrast til den grafiske stringensen i klærne hennes, noe som ga hele fotograferingen en naturlig følelse.

For sminken sin valgte hun en lysende hud, definerte øyne og dype bærfargede – nesten granatrøde – lepper som ga et dramatisk preg til hele antrekket. Denne tilnærmingen var direkte inspirert av de store ikonene fra amerikansk film på 1950-tallet.

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En motesignatur som hevder seg med sitt nye album

Denne opptredenen er ingen tilfeldighet. Olivia Rodrigo forbereder seg på å gi ut sitt tredje studioalbum, «you seem pretty sad for a girl so in love», den 12. juni. Og hver av opptredenene hennes de siste ukene ser ut til å bygge, bilde for bilde, det visuelle universet til dette nye verket: gotiske referanser, intrikate blonder, mørke paletter med metalliske detaljer.

Denne stilistiske transformasjonen er langt fra ubetydelig for noen som for bare noen få år siden primært spilte «fargerik tenåringspop»-kortet. I dag ser det ut til at Olivia Rodrigo viser frem en mer bevisst, mer narrativ mote – der hvert antrekk er tenkt som et fragment av en historie som skal fortelles.

Med denne lille Versace-broderte blondetoppen leverer Olivia Rodrigo et av sine fineste moteuttrykk i år. Bare dager før utgivelsen av det nye albumet hennes gir hun seg selv muligheten til å gjenoppfinne imaget sitt – uten å ofre noe av sin unike stil. En strategi som allerede virker perfekt utført.