Sangerinnen Christina Aguilera valgte en utskjært kjole under sin siste opptreden

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Christina Aguilera har aldri virket mer komfortabel i sin egen kropp. For en offentlig opptreden nylig hadde hun på seg en skinnende hvit Tom Ford-kjole, med kunstferdig plasserte utskjæringer som umiddelbart satte fyr på sosiale medier.

En hvit kjole fra Tom Ford

På bildene som gikk viralt på X, poserer «Genie in a Bottle»-sangeren selvsikkert i en lang, perfekt skreddersydd hvit kjole. Plagget, laget av et flytende og glatt stoff, følger Christina Aguileras figur uten å begrense henne.

Hvit, en krevende farge par excellence, spiller en strukturerende rolle her: den fremhever frisyren og hudtonen, og gir hele utseendet en nesten strålende kvalitet. Det er en farge som også passer perfekt til det «sublime popstjerne»-imaget som Christina Aguilera har dyrket siden tidlig på 2000-tallet.

Dyp utringning og splitt: den doble signaturen

Spesielt to detaljer gjør kjolen virkelig spesiell. For det første den dype utringningen, som skaper en lang vertikal linje i hjertet av silhuetten. For det andre splitten. Svært høy og skråstilt til siden, går den langs skjørtet og avslører Christina Aguileras ben med hvert skritt. Dette snittet gir bevegelse til hele silhuetten og ville ikke ha sett malplassert ut på den røde løperen på 1990-tallet, da XXL-splitter prydet forsidene til alle motemagasiner. Den overordnede effekten er en perfekt balansert silhuett – der hvert snitt er presist plassert, og den hvite fargen gir et umiddelbart raffinert preg.

En ren og effektiv skjønnhetsbehandling

Når det gjelder frisyren hennes, valgte Christina Aguilera enkelhet. Hennes signatur platinablonde hår var løst, stylet i lange, myke lokker som rammer inn ansiktet hennes. Denne tilnærmingen gir et naturlig preg til helhetsinntrykket.

Når det gjelder sminke, er fokuset på øynene. Øyensminke fremhever intensiteten i Christina Aguileras ansikt og komplementerer den enkle frisyren hennes perfekt, noe som skaper et minimalistisk utseende. På føttene forlenger høye hæler silhuetten hennes ytterligere, som allerede er strukket ut av den høye splitten.

En motesignatur som passer DNA-et

Utover klesvalget minner dette utseendet om det som har vært Christina Aguileras signatur i mer enn tjuefem år: en selvtillit i kroppen sin, en smak for såkalte «dristige» frisyrer og en måte å hevde en sterk identitet uten noen gang å be om unnskyldning.

I en tid der flere av hennes samtidige, som den amerikanske skuespillerinnen Anne Hathaway eller den meksikansk-amerikansk-libanesiske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Salma Hayek, også mangedobler såkalte «dristige» opptredener, illustrerer denne Tom Ford-kjolen til Christina Aguilera en bredere trend: den med fullstendig selvsikker mote, i alle aldre.

Med dette plettfrie utseendet fra Tom Ford leverer Christina Aguilera en mesterklasse i stil. Et signaturantrekk som aldri går av moten og fortsetter å sette trender.

