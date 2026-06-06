Som 49-åring vekker Anna Faris oppsikt i en skulpturell kjole.

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Anna Faris gjorde en triumferende comeback. Til verdenspremieren på den sjette delen av «Scary Movie»-sagaen, som ble holdt 3. juni 2026 på Paramount Theatre i Los Angeles, dukket hun opp i en skulpturell kjole fra Mônot – og opptredenen hennes på den røde løperen vakte furore.

En spesiallaget kjole med flytende effekt

På bildene som har sirkulert siden, poserer Anna Faris i en lang svart kjole dekket av paljetter, brodert direkte inn i stoffet for å skape en slående «flytende illusjon»-effekt. Med hver bevegelse reflekterer stoffet lyset, noe som gir hele plagget en nesten metallisk dimensjon.

Det skreddersydde plagget er fra det libanesiske motehuset Mônot, grunnlagt i 2019 av designeren Eli Mizrahi, som har blitt et must-have på den røde løperen for sine skreddersydde snitt og kunstferdige paneler. Med en gulvlang kant, tettsittende ved bysten og hoftene, og et A-formet skjørt som svakt blusser ut mot kanten, er silhuetten umiddelbart skulpturell.

Utklippet

Detaljen som gjør kjolen uforglemmelig er selvfølgelig utskjæringene. På hver side av Anna Faris' midje avslører to splitter skuespillerinnens hofter, noe som skaper et skarpt brudd i den visuelle flyten. Dette er en signatur som nå er gjenkjennelig hos House of Mônot, som populariserte «utskjærings»-estetikken på røde løpere verden over.

Foran strukturerer en halterneck-hals silhuetten fra halsen til midjen, mens bak holder en enkelt stropp det hele sammen og avslører en U-formet rygg. En arkitektonisk iscenesettelse ledet av stylist Alexandra Mandelkorn, som også jobber med artister som den amerikanske soulsangerinnen og låtskriveren Janelle Monáe og den amerikanske countrysangerinnen Lainey Wilson.

Retro frisyre à la Pamela Anderson

Når det gjelder hår og skjønnhet, er stylingen et dristig uttrykk. Anna Faris valgte en lav, rufsete knute som minner om 2000-tallet, à la Pamela Anderson, med en pannelugg som faller forsiktig over ansiktet hennes. Denne retro-klippingen står i kontrast til det moderne antrekket hennes, og gir hele antrekket sitt eget unike preg.

I ansiktet er det intens røkt øyesminke som fremhever øynene, og nude rosa lepper med en blank finish. Lange, dinglende svarte øredobber forlenger den vertikale linjen i halterneck-utringningen. På føttene er det svarte platåsko fra Larroudé – et ytterligere nikk til retro-glamouren fra 2000-tallet.

Anna Faris deltar på verdenspremieren av Paramount Pictures «Scary Movie» på Paramount Theater i Los Angeles pic.twitter.com/rgxhG1qFFu — Mer kultur Mindre pop (@culturelesspop) 4. juni 2026

Med sin opptreden på premieren av «Scary Movie» leverte Anna Faris et av sine mest fantastiske moteuttrykk på den røde løperen de siste årene. Hun beviste at eleganse verken måles etter alder eller forsiktighet – men etter et genuint ønske om å våge.

