Rihanna har på seg en revet blondekjole og skaper sensasjon

Under en fotoshoot bekreftet den barbadiske sangeren og forretningskvinnen Rihanna nok en gang sin visjon for mote. Bildene, som raskt gikk viralt, viser henne i antrekk preget av et dristig klesuttrykk. Blant dem fanget en svart blondekjole, bevisst skåret ned, spesielt oppmerksomheten.

En blondekjole som er både elegant og provoserende

Kjolen Rihanna bruker leker med kontraster: en sofistikert struktur av fin blonde kombinert med dristige utskjæringer og transparente effekter. Den overordnede effekten skaper en silhuett som er tro mot sangerens estetikk. Denne tilnærmingen til klær gjenspeiler en sterk trend innen moderne mote, hvor åpenhet har blitt et stilspråk i seg selv, brukt til å utfordre de klassiske kodene for «femininitet» og eleganse.

Rihanna i spesiallaget Valentino for W Magazine pic.twitter.com/K9cXSDQHk3 — Kea (@jacquemusx) 21. april 2026

Et haute couture-utseende designet som et statement

Utover selve kjolen forsterker den overordnede stylingen den visuelle effekten av fotoseansen: skulpturelt tilbehør, intens sminke og minimalistisk iscenesettelse bidrar til å fremheve plaggets kraft. Rihanna, som har hatt en rekke slående moteopptredener de siste årene, bekrefter her sin status som et ikon som er i stand til å forvandle hvert opptreden til et kulturelt og estetisk utsagn.

En stor innflytelse på moderne mote

Rihanna er kjent for å tøye grensene for tradisjonelle standarder, og har lenge vært en ledende skikkelse i bransjen. Hennes motevalg påvirker både designere og globale trender, spesielt bruken av gjennomsiktige silhuetter og skulpturelle plagg. Denne typen antrekk bidrar til å omdefinere selve begrepet eleganse, og inkluderer mer frihet, kroppsbilde og dristighet.

Med denne blondekjolen gjør Rihanna nok en gang et slående inntrykk. Hun fortsetter å omdefinere konturene av moderne mote, hvor hvert antrekk blir et kraftfullt visuelt statement.