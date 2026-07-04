Ester Expósitos nye antrekk vekker oppmerksomhet, til og med fra Kylian Mbappé.

Den spanske skuespillerinnen Ester Expósito delte en serie bilder på Instagram som viste frem et elegant og trendy nytt antrekk. Innlegget fengslet følgerne hennes og fikk en bemerkelsesverdig kommentar fra fotballspilleren Kylian Mbappé.

Et trendy tofarget utseende

For denne fotoserien valgte Ester Expósito et todelt antrekk i nyanser av grått og svart. Skuespillerinnen hadde på seg en kort topp med Bardot-hals og korte puffermer, kombinert med et matchende, flagrende midiskjørt. Svarte mules med hæl og et par solbriller fullførte antrekket, en perfekt blanding av «kontorsirene»-chic og den svært moteriktige kokete stilen. Et enkelt, men elegant antrekk, perfekt utført.

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En bemerkelsesverdig kommentar fra Kylian Mbappé

Blant de mange reaksjonene var det én kommentar som skilte seg ut: den fra den franske landslagsfotballspilleren Kylian Mbappé, som la igjen en hjerte-emoji under innlegget. Denne lille gesten var nok til å utløse en reaksjon fra internettbrukere, spesielt siden navnene på de to personlighetene nylig har blitt koblet sammen.

En skuespillerinne og moteikon

Utover dette antrekket bekrefter Ester Expósito sin status som et moteikon. Den spanske skuespillerinnen, som ble oppdaget i suksessserien «Elite», har etablert seg som en figur som følges nøye for sine klesvalg, både på den røde løperen og i sosiale medier. Hun er en stamgjest på catwalken og inspirerer ofte sine millioner av følgere.

Med dette tofargede utseendet gir Ester Expósito et elegant og trendy inntrykk. Skuespillerinnen blander en «kontorsirene»-vibe med et snev av koketthet, og bekrefter sin sans for stil – og sitt talent for å skape blest, selv i kommentarfeltet. Ikke overraskende vil dette garantert glede fansen hennes.