«Hun ser ut som 20»: Megan Fox overrasker med en makeover som alle elsker.

Anaëlle G.
@maryphillips / Instagram

Den amerikanske skuespillerinnen og modellen Megan Fox ble nylig rost av sminkøren sin, som delte en serie bilder på Instagram som viste frem hennes nyeste makeover. Resultatet: en strøm av komplimenter fra internettbrukere, betatt av hennes strålende utseende.

En strålende skjønnhetsbehandling

På disse bildene ser Megan Fox strålende ut takket være sminke som er både diskret og lysende. En glødende hudfarge med en sunn hudtone, øyne forsterket av et hint av eyeliner og definerte vipper, lepper i en rosenrød nude-farge: den samlede effekten fremhever ansiktstrekkene hennes perfekt. Det lange brune håret hennes, stylet i myke bølger, og en elegant svart trenchcoat fullførte dette elegante og naturlige utseendet. En mesterlig skjønnhetspåføring, designet for å fremheve hennes naturlige skjønnhet.

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Et innlegg delt av Mary Phillips (@maryphillips)

Fansen er sjarmert

Ikke overraskende utløste disse bildene en bølge av beundrende reaksjoner. I kommentarfeltet overøste internettbrukere henne med komplimenter, mange fremhevet skuespillerinnens utstråling. «Hun ser akkurat ut som hun gjorde i Transformers», «Hun ser ut som 20», var bare noen av de mange meldingene.

Det er verdt å merke seg at denne typen kommentar, som «Hun ser ut som 20», kan virke smigrende, men den er faktisk basert på en problematisk idé: at en kvinne bør se yngre ut enn alderen sin for å bli verdsatt. Aldring er en naturlig prosess, og den påvirker alle. Aldringstegnene forringer ikke en persons skjønnhet på noen måte. Å redusere et kompliment til «ungdommelig utseende» bidrar til utbredte kulturelle skjevheter som knytter en kvinnes verdi til hennes ungdommelige utseende, noe som verken er nødvendig eller ønskelig.

Med denne strålende makeoveren vant Megan Fox nok en gang alles over, samtidig som hun utilsiktet minnet oss på hvor mye reaksjoner rundt kvinners utseende fortsatt ofte påvirkes av forventninger knyttet til ungdom og estetiske standarder som fortsatt er svært tilstede i den offentlige sfære.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
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