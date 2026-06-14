I en hvit crop top har sangerinnen Tyla et avslappet elegant antrekk.

Léa Michel
@tyla / Instagram

Den sørafrikanske sangeren, låtskriveren og danseren Tyla fortsetter å etablere seg som en av de mest fulgte stemmene på den nye internasjonale popscenen. Og mellom opptredenene demonstrerer hun jevnlig sin upåklagelige forståelse av mote. Bevis på dette er et av Instagram-innleggene hennes som gikk viralt.

En hvit crop top med BH-lignende snitt

På et av bildene som ble delt i karusellen hennes, viser Tyla seg i en skinnende hvit crop top med bralette-snitt og dyp utringning. Et minimalistisk plagg, perfekt skreddersydd, som fremhever stoffets renhet og den raffinerte passformen snarere enn pynt. En ren tilnærming, i tråd med vår/sommer 2026-trendene som hyller basisplagg som er blitt forfremmet til couture-essensielle plagg.

Valget av knallhvitt er langt fra tilfeldig. Det fremhever sangerens solbrune hud samtidig som det fremkaller en frisk, sommerlig følelse. Det er en farge som catwalken har holdt til med denne sesongen – så mye at Cloud Dancer, en myk off-white, ble den offisielle Pantone-fargen for 2026.

Svarte bukser og knallgrønne sko for kontrast

For å strukturere resten av silhuetten valgte Tyla svarte bukser med et rent, flagrende snitt. Dette nøytrale plagget skaper en umiddelbart slående grafisk kontrast til toppen. Detaljen som utgjør hele forskjellen er skoene: et par lyse, nesten syregrønne joggesko som gir et fargeinnslag til hele antrekket.

Denne typen miks har blitt sangerens signaturstil: å ta enkle, perfekt skreddersydde plagg og deretter bryte opp enkelheten med et fargeinnslag. Når det gjelder tilbehør, fullfører intrikate øredobber antrekket med tilbakeholdenhet.

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Et innlegg delt av Tyla (@tyla)

En motesignatur som setter sitt preg.

Utover det enkle Instagram-øyeblikksbildet er denne opptredenen en del av en bredere strategi. Siden gjennombruddet i 2023 har Tyla kultivert en resolutt personlig stil – en blanding av popestetikk, urbane referanser og couture-innslag. Denne sammenhengen gjør henne til en av de viktigste nye skikkelsene i sin generasjon, sammen med andre stemmer på den nye globale scenen.

Med denne hvite crop-toppen kombinert med svarte bukser og fargerike joggesko, minner Tyla oss om at eleganse og avslappet stil kan gå hånd i hånd. En demonstrasjon av stil som garantert blir en hit hele sommeren.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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