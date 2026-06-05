I en kjole med sølvdetaljer lyser Lili Reinhart opp den røde løperen

Prisutdelingssesongen byr alltid på noen flotte moteøyeblikk, og Gotham Television Awards 2026 var intet unntak. På den røde løperen under denne seremonien i New York gjorde den amerikanske skuespillerinnen Lili Reinhart et slående inntrykk i en spesiallaget Valentino-kreasjon, som blandet gammeldags eleganse med et snev av modernitet.

En skimrende gul kjole

Skuespillerinnen, som ble berømt i serien «Riverdale», valgte en lang, lysegul kjole dekket av små, skimrende sølvpynt som fanget lyset fra alle vinkler. Plagget er designet av Valentinos kreative leder, Alessandro Michele, og har en myk, drapert hals og mørkere broderi, spredt utover rundt midjen i art deco-stil. Denne omhyggelige oppmerksomheten på detaljer ga kjolen en skulpturell kvalitet.

Et spill av kontraster og sprekker

Den virkelige overraskelsen var bak og på sidene. Lili Reinharts kjole skapte en slående kontrast med et svart panel som skilte seg ut mot den skimrende fronten og fløt bak skuespillerinnen som en kappe. To høye sideslitser ga bevegelse i hvert skritt, noe som skilte designet fra en typisk aftenkjole.

📸| Lili Reinhart deltar på Gotham Television Awards 2026 ✨ pic.twitter.com/9FkoFrzWmA — Lili Reinhart på nett (@FRLiliReinhart) 2. juni 2026

Nøye utvalgt tilbehør

Tro mot merkets estetikk, pyntet Lili Reinhart antrekket sitt med Valentinos Rockstud-sandaler, som tilførte et snev av rock 'n' roll til dette sofistikerte antrekket. Delikate øredobber fullførte antrekket uten å overskygge kjolens detaljer. Skuespillerinnen hadde sitt naturlig bølgete blonde hår med en midtskill og valgte diskré sminke.

Med denne skreddersydde Valentino-kreasjonen leverte Lili Reinhart et av kveldens mest slående antrekk. Med gule nyanser, vifteformet broderi og lekne splitter beviste hun at en aftenkjole kan kombinere tidløs eleganse med et dristig kreativt uttrykk. Et utseende som utvilsomt vil forbli et av motehøydepunktene på Gotham Television Awards 2026.

