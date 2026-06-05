Shakira lyser opp den røde løperen i en kjole med eventyrlige detaljer

Når en av de mest etterlengtede begivenhetene i 2026 nærmer seg, kommer den colombianske sangeren og låtskriveren Shakira med et kraftfullt utsagn. Hun gjorde en strålende og symbolsk opptreden i en kjole utsmykket med broderte sommerfugler – en nikk til det hun beskriver som «en ny gjenfødelse».

En sommerfuglkjole, et manifest for gjenfødelse

På fotografiet, tatt av den colombiansk-amerikanske fotografen Ruven Afanador, sitter Shakira tilbakelent på en benk trukket med brokade. Hun har på seg en slipkjole med drapert utringning, laget av en hudfarget strikkekvalitet som er så delikat at den blander seg sømløst med huden hennes. Den åpne mønstrede effekten er preget av en lårhøy splitt på siden. Kjernen i antrekket er regnet av flerfargede sommerfugler spredt utover stoffet. Håndbrodert ser hvert insekt ut til å ta av, noe som skaper en trompe-l'œil-effekt.

Et svært symbolsk valg: i mange kulturer – og spesielt i Latin-Amerika – representerer sommerfuglen metamorfose, gjenfødelse og frigjøring etter en periode med motgang. Det er derfor vanskelig å ikke se den som et subtilt manifest av en kunstner som vender tilbake forvandlet. Under kjolen valgte Shakira en hudfarge, som gir den nødvendige dekningen uten å gå på kompromiss med den generelle «andre hud»-illusjonen. Det strikkede stoffet forblir åpent gjennomgående.

En strålende skjønnhet som serverer budskapet

Shakira valgte enkelhet for håret og skjønnhetsantrekket sitt. Det lange, honningblonde håret hennes, som nådde henne til midjen, var stylet i en elegant føning for å fremheve de flerlagede balayagen. Sminken hennes besto av matte ferskenfargede lepper, blekrosa øyenskygge og et hint av lysende rosa på kinnbena: et subtilt solkysset utseende, perfekt i tråd med den overordnede estetikken til fotograferingen.

En minimalistisk tilnærming som gir kjolen og sommerfuglene dens midtpunkt. Som om Shakira i dette bildet ville uttrykke både fluktens delikatesse og styrken til noen som endelig vet hvordan frihet ser ut.

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«Livet går videre»: Shakira om prøvelsene hun har møtt

Bildet følger med et lengre intervju der Shakira reflekterer over de siste årene – spesielt de som har vært vanskelige for henne. Som 49-åring har hun kommet ut av en smertefull periode preget av slutten på ekteskapet med fotballspilleren Gerard Piqué i 2022, etter tolv år sammen og to barn. Hun ble også nylig frikjent i en skattesvindelsak som hadde satt henne opp mot den spanske staten i årevis.

I dette intervjuet betror hun seg til at hun oppdaget en styrke hun ikke visste hun hadde under disse prøvelsene. «Gjennom disse vanskelige tidene oppdaget jeg hvor motstandsdyktige vi alle er ... Livet kan være et slit, men det er så verdt å leve fordi venner er der for deg», oppsummerer hun. Og hun legger til, med avvæpnende klarhet: «Når verden din raser sammen, må du fortsatt stå opp, betale regningene, lage frokost og kjøre barna dine til skolen. Livet må gå videre.»

Ser frem mot juli 2026 og VM

Denne opptredenen kommer på perfekt tidspunkt. Shakira forbereder seg virkelig på å innta scenen til sommerens mest sette begivenhet: det aller første pauseshowet som arrangeres under en FIFA World Cup-finale, planlagt til 19. juli 2026. En begivenhet som hundrevis av millioner seere over hele verden har ventet på, og som vil innvie sangerinnen til et nytt mytisk stadium i karrieren hennes.

Seksten år etter Waka Waka – hans offisielle hit til VM i Sør-Afrika i 2010 – vender utøveren av hitlåten «Hips Don't Lie» tilbake til sin fotballkjærlighet, og denne gangen til det mest prestisjefylte arrangementet i verdensidrett.

Med denne sommerfuglbroderte kjolen gjør Shakira langt mer enn bare å «posere for et moteforside». Hun sender et budskap: det som en kvinne, etter år med uro, nå omfavner et nytt kapittel i livet sitt med ro. Og hun tilbyr fansen sin en visuell forhåndsvisning av hva hun er i ferd med å legemliggjøre på en av verdens mest sette scener: det som en frilynt kunstner, mer inspirert enn noensinne.