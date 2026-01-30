Search here...

Deva Cassel, datter av Monica Bellucci, lyser opp catwalken i en gullkjole under moteuken.

Léa Michel
Den fransk-italienske modellen og skuespillerinnen Deva Cassel, datter av den italienske skuespillerinnen og modellen Monica Bellucci og den fransk-brasilianske skuespilleren, regissøren og produsenten Vincent Cassel, stjal nok en gang showet. På Elie Saab Haute Couture vår/sommer 2026-visningen skapte hun furore i en overdådig gullkjole, verdig et moderne eventyr.

Et suspendert øyeblikk på Palais de Chaillot

Det var i de spektakulære omgivelsene til Palais de Chaillot i Paris at Deva Cassel prydet catwalken, og representerte perfekt den tidløse elegansen som var så kjær for det libanesiske motehuset. Hennes fortryllende kjole, helt håndbrodert, var preget av en topp av gullpaljetter som bleknet til sølv, og fremkaller møtet mellom solen og månen. Det beige stoffet, lett som et pust, bølget med hvert skritt og ga en visuell ballett av lys og bevegelse.

Hennes lange, lett bølgete, svarte hår innrammet ansiktet hennes og forsterket hennes magnetiske aura. Det fengslede publikummet hadde bare øyne for dette utseendet av nærmest filmatisk skjønnhet – en tydelig arv fra hennes berømte mor, Monica Bellucci, men med hennes eget unike preg.

Den nye musen på catwalken

Siden debuten i 2020 som ansiktet utad for Dolce & Gabbanas Dolce Shine-duft, har Deva Cassel etablert seg som en av de ledende skikkelsene i den nye generasjonen modeller. Bare 21 år gammel går hun på catwalken for de største motehusene – Jacquemus, Courrèges, Coperni, og nå flere ganger for Elie Saab, hvis stil hun ser ut til å legemliggjøre perfekt med sin naturlige poesi.

I oktober 2025 hadde hun allerede åpnet det libanesiske motehusets visning i et slående elegant khaki-antrekk, deretter i en pytonfarget topp. Denne gangen, i sin eteriske gullkjole, tar hun et nytt steg i sin vei til stjernestatus, og bekrefter sitt talent og unike karisma.

En sublim arv

Som datter av Monica Bellucci og Vincent Cassel trekker Deva Cassel uunngåelig søkelyset. Ved å gå sin egen vei innen mote, klarer hun å finne en balanse mellom arv og uavhengighet. Selv om hun deler morens middelhavseleganse og fascinerende blikk, tilfører hun en moderne, nesten åndelig energi som appellerer til både designere og publikum.

I de forgylte salene i Palais de Chaillot gikk ikke Deva Cassel bare på catwalken – hun var et symbol på ynde og kunstnerisk formidling. I en gullfarget Elie Saab-kjole beviste datteren til det ikoniske franske filmparet at hun ikke bare var «datteren til», men en muse i seg selv, klar til å skrive sin egen historie i rampelyset.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
