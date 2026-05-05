Ved å vise frem magemusklene sine i en dekonstruert kjole, vekker sangerinnen Victoria Monét reaksjoner

To stykker, to farger – og likevel var den amerikanske sangeren og låtskriveren Victoria Monéts blikk på Billboard Women in Music Awards 2026 alt annet enn enkelt. Det var måten de to stykkene ble kuttet og satt sammen på som forandret alt, og utløste en bølge av reaksjoner på sosiale medier.

En asymmetrisk svart bandeau-topp og et dekonstruert hvitt skjørt

Billboard Women in Music Awards 2026 ble holdt 29. april på Hollywood Palladium, og samlet en rekke artister, inkludert den amerikanske sangeren, låtskriveren og skuespillerinnen Teyana Taylor, den svenske sangeren, låtskriveren Zara Larsson, den sørafrikanske sangeren Tyla, den amerikanske skuespillerinnen Keke Palmer og den amerikanske sangeren, låtskriveren Victoria Monét – hver med et sterkt utseende som forvandlet den røde løperen til et veritabelt moteshow.

Victoria Monét hadde på seg et Rhea Costa-antrekk: en svart bandeau-topp med asymmetrisk utringning, kombinert med et flagrende hvitt skjørt som var litt drapert i siden. Skjørtet falt lavt på hoftene og skapte en diagonal linje som eksponerte midjen og mellomgulvet – detaljen som trakk alles oppmerksomhet. Den ene siden var tildekket, den andre mer åpen; den ene siden tettsittende, den andre flagrende – en slående kontrast som gjorde et varig inntrykk.

Victoria Monét, en stigende stjernekunstner og stilikon

Victoria Monét er ikke bare kjent for musikken sin – hennes motetilstedeværelse fremstår i økende grad som en naturlig forlengelse av hennes kunstneriske identitet. Etter flere slående opptredener de siste månedene bekrefter dette blikket på Billboard Women in Music at hun bygger en sammenhengende personlig estetikk: presis og dristig i detaljene.

Kort sagt, den amerikanske sangeren og låtskriveren Victoria Monét beviste at et sterkt utseende ikke trenger å være «høyt». Det er ofte konstruksjonen som utgjør hele forskjellen.