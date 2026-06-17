Denne sangeren har på seg en blondekjole som absolutt ikke går ubemerket hen.

Den britiske TV- og radioprogramlederen Maya Jama har nok en gang bevist hvorfor hun regnes som en av de mest stilige programlederne på den lille skjermen. For opptredenen sin i det britiske TV-programmet «Love Island: Aftersun» valgte hun en hvit blondekjole, noe som ikke gikk ubemerket hen på sosiale medier.

En svært etterlengtet opptreden på settet til «Love Island: Aftersun»

Det var på den røde løperen til «Love Island: Aftersun», programmet hun er programleder for, at Maya Jama skapte furore. Vant til å gjøre hver av sine TV-opptredener til et moteøyeblikk, bekreftet hun sin status som et ikon med et spesielt dristig valg. Hun ikke bare levde opp programlederrollen sin; hun leverte en ekte stilprestasjon, som umiddelbart utløste en bølge av reaksjoner på sosiale medier og i motepressen.

En hvit blondekjole

Midtpunktet i antrekket hennes er en lang, tettsittende kjole laget utelukkende av hvit blonde. Stoffet, vevd i et delikat blomstermønster, flyter fra bysten til gulvet og leker med gjennomsiktighet. Den nedre delen av kjolen har en havfruesilhuett, tett inntil kroppen til knærne før den blusser litt ut, i en stil som minner om moderne brudekjoler. Dette materialvalget eksemplifiserer Maya Jamas signaturstil. Den overordnede effekten er en dyktig balansert blanding av elementer – korsett, blonder, havfrue og rysjer – som forvandler kjolen til et ekte couture-plagg.

En utringning forsterket med sølvnagler

Kjolens overdel er et av antrekkets mest slående elementer. Den spesielt dype halsutringningen er innrammet av en rekke sølvnagler, som gir et rock 'n' roll-preg til den overordnede romantiske følelsen. Denne kontrasten mellom den delikate blonden og den metalliske glansen i detaljene gir plagget en moderne, men sofistikert dimensjon. En couture-detalj som understreker designets presisjon og den unike karakteren til helhetsinntrykket.

Korsettlignende midje med sentral snøring

I midjen strekker kjolens overdel seg til en flagrende effekt, komplementert av en sentral snøring som minner om klassisk korsett. Denne tettsittende strukturen former Maya Jamas silhuett presist, og følger en skjæringstilnærming inspirert av de mest ikoniske silhuettene innen kveldsantrekk. Snøringen, både funksjonell og dekorativ, gir en grafisk dimensjon til det overordnede designet. Et couture-preg som etablerer antrekket i en sofistikert estetikk.

Et polert utseende som fullfører helhetsinntrykket

Maya Jama valgte et utseende som passet perfekt til antrekket hennes når det gjaldt hår og sminke. Håret hennes var stylet i løse, lysende bølger, som var feid over den ene skulderen for å avsløre utringningen. Sminken hennes hadde en bronsefarget effekt som fremhevet den strålende huden hennes. Denne harmoniske kombinasjonen komplementerte kjolen uten å overskygge den, og bekreftet den omhyggelige oppmerksomheten på detaljer i utseendet hennes.

Maya Jama for Love Island Aftersun sesong 13 episode 1. pic.twitter.com/qBfu5wCxw5 — Maya Jama-oppdateringer 🗞️ (@mayajamaupdate) 8. juni 2026

Nok et minneverdig moteøyeblikk for Maya Jama

Med sin dype utringning og blondestoff er kjolen som Maya Jama bruker en del av en lang rekke slående antrekk designet av programlederen. Maya Jama er kjent for sin skarpe stilsans og evne til å gjøre ethvert opptreden til en begivenhet, og har nok en gang levert et minneverdig moteøyeblikk. Dette motevalget illustrerer perfekt den stilistiske friheten hun har kjempet for siden debuten på skjermen.

Maya Jama har nok en gang gjort en minneverdig opptreden. Med den dype halsen, det sentralt snørede korsettet og havfrueskjørtet tilbyr den britiske programlederen et antrekk som er både romantisk og sofistikert. Nok et bevis på at hun er et av de mest fulgte moteikonene på britisk TV.

