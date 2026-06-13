I et minimalistisk utseende tiltrekker Katie Holmes seg alles øyne i New York

Den amerikanske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Katie Holmes har nok en gang vist seg å være en av de mest stilige skikkelsene innen amerikansk mote. Hun skapte nylig furore på Tribeca-festivalens kunstnermiddag i New York. Og antrekket hennes – et antrekk utelukkende fra et stort parisisk motehus – utløste umiddelbart en mengde kommentarer.

En tanktopp i lin med krystallkrage

For denne høyprofilerte kvelden valgte Katie Holmes en enkel tanktopp i lin i en myk, lysende nyanse et sted mellom gull og beige. Halsutringningen er utsmykket med en diskret kant brodert med krystaller. Detaljen som utgjør hele forskjellen er det valgte snittet. I stedet for å velge den tettsittende versjonen av tanktoppen, som har blitt et must-have på den røde løperen i 2026, foretrakk Katie Holmes en løsere silhuett som forsiktig omslutter kroppen uten å stramme den. Denne avgjørelsen gir antrekket en umiddelbart avslappet, nesten uformell følelse, til tross for arrangementets storhet.

Vide benbukser, deres svarte signatur

For å komplementere tanktoppen forble skuespillerinnen trofast mot et av favorittplaggene sine: vide, svarte bukser med et bredt, flagrende snitt. Det er en silhuett hun har brukt mye de siste sesongene, fra motelanseringer til prisutdelinger, noe som gjør den til en av hennes mest gjenkjennelige stilsignaturer.

Elementet som løfter silhuetten er beltet. Fra det franske motehusets vår/sommer 2026-kolleksjon har det en dyp sjokoladefarge som subtilt bryter den nøytrale paletten til resten av antrekket. En tilsynelatende liten detalj, men en som visuelt strukturerer hele silhuetten.

Pumps med tåkappe og en rund veske

Når det gjelder sko, valgte Katie Holmes en av husets mest gjenkjennelige koder: pumpsen med tåkappe, med krembeige overdel og kontrasterende hvit tå. Dette ikoniske plagget gir stilen både en couture-følelse og et sterkt grafisk preg. Disse pumpsen, som har blitt tolket på nytt i flere tiår, er blant klassikerne som moteentusiaster kjenner igjen ved første øyekast.

I hånden bærer skuespillerinnen en strukturert skulderveske i en avrundet form, typisk for denne sesongens design. Dette plagget, som ble introdusert på den siste vår-/sommervisningen i Paris, viser seg allerede å være et av årets mest ettertraktede.

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Katie Holmes' minimalistiske kunst

Dette utseendet fikk så mye oppmerksomhet fordi det perfekt illustrerer den stilistiske filosofien Katie Holmes har dyrket i flere år. Sammen med sin mangeårige stylist Brie Welch har skuespillerinnen gjort couture-minimalisme til en ekte signatur. Langt fra ekstravagansene til noen røde løpere, favoriserer hun konsekvent essensielle plagg – tanktopper, hvite skjorter, straight-leg jeans, strukturerte kåper – som hun løfter gjennom det presise valget av stoffer og snitt.

Med dette antrekket leverer Katie Holmes nok en demonstrasjon av den mest forførende elegansen hun kan frembringe. Og hun bekrefter at en enkel tanktopp i lin kan være nok til å skape en silhuett som er både elegant og tidløs.