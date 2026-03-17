I en skulpturell kjole gjorde Nicole Kidman et slående utseende.

Den australsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Nicole Kidman gjorde en blendende opptreden på den røde løperen under Oscar-utdelingen i 2026 i en skulpturell Chanel-kjole som umiddelbart fanget oppmerksomheten.

En skreddersydd, eterisk og historisk kreasjon

Nicole Kidman hadde på seg en spesiallaget kjole av Matthieu Blazy. Denne pudderrosa silkekjolen, utsmykket med delikate fjær, hadde en stroppeløs korsettkjole brodert med krystaller og svarte paljetter, som fløt over i et flytende, eterisk skjørt. Nicole Kidman fullførte antrekket med fine smykker: klokker, diamantringer og diskrete perler som fremhevet antrekket hennes uten å overdøve det.

Et symbolsk øyeblikk for «Moulin Rouge»

Nicole Kidman presenterte sammen med Ewan McGregor for å feire 25-årsjubileet for filmen «Moulin Rouge» (2001), som ga ham sin første Oscar-nominasjon i 2001, og legemliggjorde tidløs eleganse. Hennes skulpturerte figur, både strukturert og eterisk, fremkaller en moderne eventyrheltinne, med fjær som ga illusjonen av lett flukt.

En australier blant stjernene

Selv om hun ikke ble nominert i år, var Nicole Kidman allestedsnærværende og gned skuldre med sine andre australiere: skuespillerinnen Rose Byrne (nominert for beste kvinnelige skuespiller for «If I Had Legs I'd Kick You») og skuespilleren Jacob Elordi (birolle i Del Toros «Frankenstein»). Som en lojal Chanel-representant på nylige arrangementer har hun gått på catwalken for prêt-à-porter- og Métiers d'Art-kolleksjonene siden våren 2026, noe som bekrefter et varig partnerskap.

Denne skulpturelle, pudderrosa kjolen med fjæraktige detaljer posisjonerer Nicole Kidman som en av de ubestridte dronningene på den røde løperen under Oscar-utdelingen i 2026. En visjon om kraftig og eterisk eleganse som bekrefter hennes status som et «udødelig» moteikon.