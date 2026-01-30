Som 59-åring slår Halle Berry an med et fløyelsaktig utseende

Halle Berry lyste nylig opp London-premieren av filmen «Crime 101». Den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og modellen dukket opp i et svart antrekk som kombinerte fløyel og metalliske detaljer, noe som fremhevet en elegant og balansert silhuett.

Et enkelt og lyst ensemble for første gang

28. januar 2026 var Odeon Luxe Leicester Square i London vertskap for premieren på filmen «Crime 101», med den australske skuespilleren Chris Hemsworth, den amerikanske skuespilleren og produsenten Mark Ruffalo og Halle Berry i hovedrollene. Berry skilte seg spesielt ut på arrangementet med et antrekk som kombinerte teksturer og skimrende detaljer.

Hun hadde på seg en langermet svart body med strukturert utringning, kombinert med et langt svart skjørt utsmykket med skimrende utsmykninger fra The New Arrivals. Blandingen av stoffer, spesielt fløyelen på toppen og de metalliske effektene på skjørtet, ga dybde til antrekket. Fotografert alene eller sammen med sine medstjerner, fikk Halle Berry betydelig medieoppmerksomhet. Flere observatører fremhevet den overordnede sammenhengen i stilen hennes, som kombinerte visuell komfort med et moderne preg.

Hår og sminke i en sammenhengende stil

Halle Berry valgte en myk, bølgete frisyre, en perfekt blanding av naturlig og stylet. Sminken hennes forble nøytral og fremhevet subtilt hudfargen og øynene hennes. Svarte hæler og en matchende manikyr fullførte antrekket.

På filmpremieren presenterte Halle Berry et sofistikert antrekk, bygget rundt enkle linjer og kontrasterende materialer. Et omhyggelig utformet svart antrekk, som kombinerer fløyel, glimmer og diskrete tilbehør, eksemplifiserer en moderne og raffinert stil.