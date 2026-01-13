Som 35-åring tør Margot Robbie å bruke en kjole med en «plastisk» effekt.

På tampen av den etterlengtede utgivelsen av Emerald Fennells film «Wuthering Heights» skaper Margot Robbie nok en gang overskrifter, denne gangen i moteverdenen. Den australske skuespillerinnen og produsenten dukket opp i en gjennomskinnelig kjole med «plast»-effekt, en nikk til Thierry Muglers futuristiske univers. Dette antrekket, et sted mellom et kunstverk og en haute couture-fantasi, har allerede vunnet motefans over.

Et utseende som blander eleganse og kunstnerisk dristighet

Kjolen det er snakk om, designet av den Oscar-vinnende kostymedesigneren Jacqueline Durran, er inspirert av et pin-up-fotografi fra 1950-tallet av en kvinne pakket inn i cellofan, som en gave. Margot Robbie har på seg en kjole her, der midjen fremheves av et bredt rosa bånd knyttet i en knute, mens et voluminøst, flagrende skjørt gir hele anseelsen et nesten eterisk utseende.

Jacqueline Durran nevner også blant sine referanser en gjennomskinnelig plastkjole av Thierry Mugler (vår-sommer 1996), et symbol på skulpturell og avantgardistisk femininitet. Målet? Å gjøre Cathy, karakteren spilt av Margot Robbie, til et «offer» – et vesen som er både sårbart og magnetisk, i hjertet av den tragiske lidenskapen som driver «Wuthering Heights».

Nytt blikk på Margot Robbie i Emerald Fennells «WUTHERING HEIGHTS». pic.twitter.com/HkTZ2KihzF — Filmoppdateringer (@FilmUpdates) 10. januar 2026

Emerald Fennells visjon: Gotisk romantikk og modernitet

Etter «Promising Young Woman» og «Saltburn» leverer Emerald Fennell en løs, surrealistisk adapsjon av Emily Brontës roman. Langt fra å gjenskape 1800-tallet på en trofast måte, prioriterer regissøren kostymer som formidler karakterenes rå følelser.

Margot Robbie spiller Cathy, mens Jacob Elordi (Euphoria, Priscilla) spiller mot henne som Heathcliff. Skuespillerinnen fortalte britiske Vogue at filmen ville bli «en stor, intens kjærlighetshistorie, uten like siden 'The Notebook' eller 'The English Patient'.» Gjennom dette utseendet legemliggjør Margot Robbie Emerald Fennells filosofi: å provosere frem en emosjonell så vel som en estetisk reaksjon.

Margot Robbie fortsetter å befeste sin status som et moderne ikon. Hennes kjole med «plasteffekt», en hyllest til Mugler og et manifest for kunstnerisk uttrykk, har allerede etablert seg som et av symbolene på gjenoppfinnelsen av «Wuthering Heights». I balanse mellom drøm og provokasjon bekrefter dette antrekket at Margot Robbie i 2026 fortsatt er den ultimate musen for mote og uavhengig film.