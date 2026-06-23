«Jeg klippet av massevis av håret mitt»: Meghan Trainor overrasker familien sin med en ny hårklipp

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Meghan Trainor valgte en dramatisk hårforvandling – og sørget for å fange familiens reaksjon. Hun byttet ut det lange blonde håret sitt med en betydelig kortere klipp, som hun avslørte for sine kjære foran kameraet. Reaksjonene var ikke helt hva hun hadde forventet, noe som resulterte i et øyeblikk som var både ømt og morsomt.

En merkbar hårforandring

Meghan Trainor, kjent for sitt lange blonde hår, bestemte seg for å forandre alt ved å bruke en kort bob, som hun kalte sin «mamma-bob». Denne endringen var desto mer overraskende gitt at hun bare noen dager tidligere fortsatt hadde sin vanlige lange frisyre på mannens bursdagsfest. For denne forvandlingen betrodde Meghan Trainor oppgaven til hårstylisten Anyssa Maciel fra Los Angeles. «Jeg fikk en «mamma-bob», og bare Daryl la merke til det, haha. Takk, jeg elsker det!» skrev hun under bildet.

En familieåpenbaring

I en video delt på Instagram ser Meghan Trainor ut til å være både spent og litt nervøs for å vise frem den nye hårklippen sin. Hun ser henne rette på håret sitt før hun går inn i rommet der mannen hennes, den amerikanske skuespilleren Daryl Sabara, er, og venter på reaksjonen hans. Han bruker bare noen få sekunder på å legge merke til forandringen: overrasket gir han raskt kona si et kompliment, etterfulgt av en varm klem. Dette var nok til å berolige Meghan Trainor.

Uventede reaksjoner

Imidlertid var ikke alle i husstanden like observante. Senere i videoen prøver Meghan Trainor forgjeves å gjøre de andre familiemedlemmene oppmerksomme på forvandlingen sin. Synlig forbauset over at ingen la merke til forskjellen, ender hun opp med å le. «Det er så annerledes. Jeg klippet bort massevis av høydepunkter!» sier hun underholdt, og understreker omfanget av forandringen.

Når barna hennes blir involvert

Meghan Trainor spurte også barna sine om deres innspill. Trebarnsmoren spurte dem «hva som var galt med utseendet hennes». Først klarte ikke en av sønnene hennes å identifisere endringen; det tok noen ledetråder før han endelig innså at morens frisyre hadde endret seg. En spontan og humoristisk scene som moret internettbrukerne storlig.

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Et lett og intimt øyeblikk

Utover anekdoten gir denne videoen et rørende glimt inn i Meghan Trainors hverdag. Selv om de fleste familiemedlemmene hennes brukte litt tid på å reagere, virket det som om mannens mening var viktigere enn noe annet. Meghan Trainor, som ble katapultert til berømmelse med sin globale hit «All About That Bass», nøler ikke med å dele disse hverdagsøyeblikkene med sine millioner av følgere.

Med denne «mamma-boben» har Meghan Trainor gjort en dristig hårtransformasjon. Og selv om ikke alle i familien hennes umiddelbart la merke til den nye klippen, virker Meghan Trainor selv fornøyd med valget. En transformasjon som gjenspeiles perfekt i dette familieøyeblikket, som er både morsomt og rørende.