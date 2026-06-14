I et pastellaktig utseende fengsler Charli D'Amelio med en retro silhuett

Den amerikanske innholdsskaperen Charli D'Amelio er nå mye mer enn en TikTok-sensasjon. Med millioner av følgere på sosiale medier poserte hun nylig for en ny motefotoseanse og la ut bildene på Instagram-kontoen sin. Fotoshooten hadde et pastellaktig utseende med et utpreget retro-preg, stylet av stylisten hennes Carlee Barrow, noe som har fått en flom av beundrende kommentarer.

En pastellgrønn topp med polkaprikker

På bildet som skaper oppstyr, har Charli D'Amelio på seg en lysegrønn, tettsittende bralette. Detaljen som gjør plagget bemerkelsesverdig er den søte halsutringningen fremhevet av en delikat brodert rysje. Stoffet, med små svarte prikker, gir et umiddelbart nostalgisk preg til helhetsinntrykket.

Valget av pastellgrønn er ikke ubetydelig. Denne fargen stemmer overens med «sorbet»-tonene som er så populære på catwalken vår/sommer 2026, i tråd med de myke og lysende palettene som dominerer denne sesongen. Det er en elegant farge som passer perfekt til bildet av en ung kvinne med en særegen stil.

Høylivede underbukser for en retro silhuett

For å komplementere toppen bruker Charli D'Amelio matchende høylivede truser med et bredt svart belte. Antrekket skaper en silhuett direkte inspirert av pin-up-kjoler fra 1950-tallet – da polkadotter, pastellfarger og høylivede snitt dannet en av tidens mest ikoniske kombinasjoner. En synlig linning mellom topp og bunn gir et snev av modernitet. Det er et smart moteuttrykk som tolker vintage-stilen på nytt uten å ty til bare kostyme.

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Gullsmykker og retro-sminke

Når det gjaldt tilbehør, valgte Charli D'Amelio å legge vekt på helhet. En gullfarget choker, et matchende anheng, en gullring og et sølvarmbånd fullførte antrekket på en diskré måte. Sminken hennes fulgte samme tema: presis eyeliner, myk rosa blush og, mest bemerkelsesverdig, en dyp rød leppe – et kjennetegn fra de ikoniske stilbildene fra tidligere tiår. Frisyren hennes, med midtskill og flagrende lengder over skuldrene, perfeksjonerte retro-looken.

Med dette pastellfargede, pin-up-inspirerte antrekket minner Charli D'Amelio oss om at hun har etablert seg som en av de mest fulgte skikkelsene i sin generasjon. Og, ikke overraskende, bekrefter hun at nostalgi fortsatt er en av motens mektigste lekeplasser.