Kylie Jenners beste venninne gjenoppliver crop top-trenden med en vintage-versjon

Under den californiske solen skaper Anastasia Karanikolaou overskrifter. Influenceren, en nær venn av Kylie Jenner, trollbandt nylig følgerne sine med et antrekk som gjenoppfinner den klassiske crop-toppen med en retro-følelse.

Et vintage-utseende som vinner over sosiale medier

På Instagram sees Anastasia Karanikolaou iført en hvit crop-topp med et design inspirert av vintage-amerikansk estetikk. Den minimalistiske toppen har en leken vri på en ikonisk logo, som minner om den «opprørske og avslappede» stemningen fra 90-tallet. Sammen med et svart skjørt og noen få diskrete tilbehør er dette antrekket en ode til stilig enkelhet og selvtillit.

Stildetaljer: minimalisme og selvsikkerhet

For denne solfylte utflukten valgte den unge kvinnen tydeligvis et naturlig og polert utseende. Håret hennes, lett bakoverklippet foran, innrammet ansiktet hennes delikat, mens myke krøller falt fritt bak og tilførte bevegelse og et snev av avslappet stil. Solbriller, plassert på hodet som et pannebånd, forsterket dette praktiske, men trendy utseendet.

Når det gjaldt tilbehør, overlot hun ingenting til tilfeldighetene: sølvarmbånd som fanget det lette, lagdelte halskjeder som lekte med lengder og teksturer, og statement-smykker som ga et dristig preg til helhetsinntrykket. Harmonien mellom enkelhet og intrikate detaljer skapte et sommerlig utseende, både elegant og uanstrengt, perfekt tilpasset den lyse dagsstemningen.

Med dette antrekket bekrefter Anastasia Karanikolaou sin rolle som moteinfluenser. Ved å gjenopplive den vintage crop-toppen, legemliggjør hun denne trenden der retrostil og moderne selvtillit møtes. Hennes nylige opptreden på Coachella-festivalen, sammen med Kylie Jenner, har bare forsterket hennes image som et fremadstormende ikon for den nye motegenerasjonen.