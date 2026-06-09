Tennisspilleren Naomi Osakas antrekk, iført shorts og hæler, har skapt reaksjoner.

Julia P.
@naomiosaka / TikTok

Naomi Osaka fortsetter å endre tennis- og motekodene. Nylig skapte den japanske mesteren overskrifter, ikke på de offisielle turneringsbanene, men på et arrangement i Paris.

En silhuett som går mot strømmen

På bildene som siden har sirkulert, poserer Naomi Osaka med racketen i hånden på en grusbane på gårdsplassen til et parisisk hotell, under rød- og hvitstripete parasoller. Hun har på seg denimshorts med en løs, svart skjorte over. Et trykt pannebånd i håret gir antrekket det eneste grafiske preget. Det er først og fremst de svarte stiletthælene som har fanget blikket – et valg som står i fullstendig kontrast til joggeskoene man ville forvente på denne typen underlag.

Kontrasten som utløser debatt: sport vs. hæler

På sosiale medier utløste Naomi Osakas antrekk umiddelbart en strøm av kommentarer. Noen så det som et dristig valg som blandet stiler – bildene av hvit tennis med en mye mer sofistikert kleskode. Andre mente det var en for sterk kontrast, og at tennisbanen ble forvandlet til et moteshow.

I virkeligheten har den fire ganger Grand Slam-mesteren Naomi Osaka dyrket denne miksen av sjangere i årevis: toppidrettsutøver som også er modell for Louis Vuitton, Nike-ambassadør som samarbeider med motedesignere, aktiv mor som poserer med datteren Shai i de mest banebrytende magasinene.

En sterk motesignatur

Dette er ikke første gang Naomi Osaka har gjort et tennisarrangement til et redaksjonelt øyeblikk. På Roland-Garros 2026 entret hun Suzanne-Lenglen-banen iført et svart korsett toppet med en gullkjole inspirert av Eiffeltårnet, designet av Nike og Kevin Germanier. På Australian Open i januar i fjor valgte hun et manetinspirert antrekk med slør og parasoll, laget med London-designeren Robert Wun.

I hver kamp er det samme budskapet: bryt fri fra den hvite tennisuniformen og gjør banene til et rom for personlig utfoldelse. «Jeg bryr meg ikke om kritikken. Jeg kommer for å spille tennis, ikke for å arrangere et moteshow. Og hvis andre vil arrangere et moteshow, så la dem gå», betrodde hun nylig, som svar til journalister som fordømte klesvalgene hennes.

En tilnærming som går utover å bare velge klær.

Mer enn bare et antrekk, er det en ekte visuell identitet som er i ferd med å vokse frem – den til en idrettsutøver som hevder sin rett til å spille i haute couture og være dristig på banen så vel som på gaten. Kombinasjonen av shorts og hæler i dette parisiske utseendet er en del av en bredere bevegelse: den til en generasjon spillere som ikke lenger ber om tillatelse fra forbundet sitt før de hevder sin individualitet.

Med sin siste opptreden i shorts og hæler minner Naomi Osaka oss på hvorfor hun har blitt en av de mest fulgte idrettsutøverne i moteverdenen. Hun er en spiller som nekter å velge mellom atletisk ytelse og stiluttrykk.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
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