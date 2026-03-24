I et blondeensemble har denne amerikanske modellen et «dristig» utseende

Léa Michel
@camilamorrone / Instagram

Den amerikanske modellen og skuespillerinnen Camila Morrone hadde et elegant antrekk i svart blonde på premieren av den amerikanske TV-serien «Something Very Bad Is Going To Happen» i Los Angeles.

En strukturert blonde i to deler

Til Netflix-arrangementet på Egyptian Theatre 20. mars 2026 valgte Camila Morrone et svart, åpent antrekk: en crop top og et langt, delikat blondeskjørt utsmykket med subtile mikro-paljetter. Skjørtet, med splitt på siden, forlenget silhuetten hennes, mens den åpne teksturen skapte en sofistikert effekt som subtilt fanget lyset fra kamerablinkene. Dette valget passer perfekt til en «elegant gotisk» estetikk, perfekt i tråd med atmosfæren i Duffer-brødrenes skrekkfilm.

Rene linjer og en selvsikker holdning

Camila hadde håret i myke bølger, med naturlig sminke som fremhevet hudfargen og ansiktstrekkene hennes. Uten unødvendige tilbehør fremhevet hun en selvsikker holdning: rette skuldre, direkte blikk mot kameraet. I likhet med den amerikanske modellen, skuespillerinnen og forfatteren Emily Ratajkowski, brukte hun denne typen antrekk med uanstrengt ynde, og forvandlet en minimalistisk silhuett til et kraftfullt statement.

Et ekko av Primavera høstkolleksjonen 2026

Dette antrekket hyller til syvende og sist en motetilnærming sentrert rundt kroppsstruktur, med teksturert blonde som leker med volum og kontrollert gjennomsiktighet. Hennes medstjerner, den kanadiske skuespilleren Adam DiMarco (i en tettsittende svart dress) og filmregissør Haley Z. Boston (i en svart korsettkjole), fullførte denne mørke ensartetheten og skapte en visuell harmoni rundt filmens tema. Camila posisjonerte seg dermed som kveldens sentrale figur.

Kort sagt har Camila Morrone forvandlet blondekolleksjonen til et sant motemesterverk. Hennes mestring av minimalistisk styling og hennes selvsikre tilstedeværelse gjør dette antrekket til en triumf, og bekrefter hennes status som et moderne ikon på den røde løperen.

Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
«Ikke kurvete nok»: Denne skuespillerinnen møter kritikk for utseendet sitt

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

