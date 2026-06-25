I en kjole utsmykket med fjær gjenopplever Nina Dobrev brudetrenden

Léa Michel
@nina / Instagram

Den bulgarsk-kanadiske skuespillerinnen og modellen Nina Dobrev skapte furore på den røde løperen under Taormina filmfestival i Italia. Hun gjenopptok «brudetrenden» – inspirert av brudekjoler – i en spektakulær kreasjon utsmykket med fjær og krystaller. Utseendet hennes gikk absolutt ikke ubemerket hen.

En kjole pyntet med fjær

For anledningen hadde Nina Dobrev på seg en stroppeløs korsettkjole, spesiallaget av One/Of by Patricia Voto. Den tettsittende overdelen hadde et jacquard-blomstermotiv, som blandet delikate grønne stilker og fargerike blomster i nyanser av blått, rosa og gult. Ved midten av låret ga stoffet plass til lett tyll, dekket av rosa fjærkvaster som flagret med hver bevegelse. Fjærapplikasjoner og glitrende krystaller prydet kjolen og ga silhuetten et dramatisk preg.

En nytolkning av brude-trenden

Selv om kjolen på avstand fremkaller den diskré elegansen til en brudekjole, byr den på mange overraskelser på nært hold. Langt fra den vanlige minimalismen i hvite kjoler, valgte Nina Dobrev en teatralsk og teksturert versjon, der fjær og strass-steiner utfordret de etablerte normene. Det var en måte å gjenoppfinne «brudetrenden», så populær på den røde løperen, ved å tilføre den et snev av dristighet og innfall.

Nøye utvalgt tilbehør

For å utfylle dette statement-plagget valgte Nina Dobrev sølvfargede sandaler med stropper og en iriserende effekt som gjenspeilet glitringen fra krystallene på kjolen. Hun fullførte antrekket med diamantøredobber og lett sminke i rosenrøde toner. Senere samme dag, på en fotocall, valgte Nina Dobrev et annet, mer minimalistisk antrekk: en perlegrå kappekjole, drapert over skuldrene, kombinert med hvite sandaler.

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På Taormina filmfestival for kortfilmen sin

Denne opptredenen falt sammen med et viktig øyeblikk for skuespillerinnen. Nina Dobrev var i Taormina for å presentere kortfilmen sin, «General Admission», som hun produserte og hvor hun spiller hovedrollen. På den røde løperen poserte hun sammen med sine medstjerner, og bekreftet dermed sin status som skuespillerinne like komfortabel foran kameraet som under rampelyset.

Med denne fjærprydede kjolen gjorde Nina Dobrev en av de mest slående opptredenene på Taormina-festivalen. En stildemonstrasjon som burde inspirere mang en vordende brud som ser etter originalitet.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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