Som 60-åring skaper denne sangeren furore i et blondekorsett

Den kanadiske countrysangerinnen Shania Twain gjorde en spesielt slående opptreden på Wembley (England) i svart antrekk, som åpningsnummer for Harry Styles' turné.

En opptreden på Wembley Stadium

Det var på en av verdens mest legendariske scener at Shania Twain skrudde opp varmen. 12. juni 2026 opptrådte den kanadiske sangeren på Wembley Stadium i London, som åpningssang for Harry Styles på hans «Together, Together»-turné. Denne konsertserien, som for tiden pågår i Storbritannia, bringer sammen to artister med svært forskjellige musikkstiler. For denne London-opptredenen gjorde countryikonet et varig inntrykk med både opptredenen og antrekksvalget.

Et svart blondekorsett og mikroshorts

For å pryde scenen valgte Shania Twain et helsvart, blondeinspirert antrekk. Midtpunktet i antrekket hennes var et stroppeløst korsett snørt foran, med en spesielt raffinert blondekant. Korsettet hadde også en utskjæring under bysten. Shania Twain kombinerte det med svarte mikroshorts, også utsmykket med blondekant, som perfekt fullførte antrekket i et topp-til-tå-utseende. Denne kombinasjonen forsterker en sterk og teatralsk scenetilstedeværelse.

Svart og skinnende tilbehør for å forsterke effekten

Når det gjaldt tilbehør, overlot sangeren ingenting til tilfeldighetene. Shania Twain hadde på seg svarte strømpebukser og lange, fingerløse hansker som nådde albuene, i tråd med stilen på antrekket hennes. Rundt halsen fanget en bred, fullt utsmykket krage lyset, akkompagnert av lagvise korsanheng.

På føttene hennes hadde hun svarte lårhøye støvletter i semsket skinn som strakte silhuetten ned til knærne, og fullførte et antrekk som var både rocka og teatralsk. Denne lagdelingen av skimrende svarte plagg forvandlet hver bevegelse Shania Twain gjorde på scenen til et slående visuelt øyeblikk. Og for å fullføre dette omhyggelig utformede antrekket valgte Shania Twain voluminøst, bølgete hår i en ultra-elegant scenestil.

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En bemerkelsesverdig opptreden på Academy of Country Music Awards

Wembley-konserten kommer bare uker etter nok en mye omtalt opptreden av Shania Twain. 17. mai 2026 var hun vert for Academy of Country Music Awards i Las Vegas. Til anledningen valgte hun en paljettkjole fra Falguni Shane Peacock, utsmykket med panterbroderi. Shania Twain overrasket også fansen sin med en ny frisyre: rett pannelugg.

Hun avviser «ro deg ned»-kodene som ofte pålegges kvinner etter 50. Ved å gjøre en rekke profilerte opptredener hevder hun sin rett til å innta scenen med samme intensitet som i sine tidlige dager. Denne tilnærmingen resonnerer med den til andre ikoner som Madonna, Cher og Tina Turner, som på sin egen måte nektet å være begrenset til en rigid visjon om kvinner over 50 i musikkbransjen.

Med blondekorsett, mikroshorts og utsmykkede krage hevder Shania Twain nok en gang sin estetiske frihet, sin mestring av fremføring og sin evne til å gjenoppfinne stilen sin. Det er en demonstrasjon av at man kan være et ikon og fortsette å overraske, scene etter scene, utseende etter utseende.