Paris Hilton har et veldig amerikansk utseende på VM-tribunen

Som vanlig sørget Paris Hilton for å gjøre et inntrykk under FIFA World Cup 2026™. Den amerikanske forretningskvinnen, som var til stede på tribunen for å støtte Team USA, valgte et 100 % patriotisk utseende, noe som absolutt ikke lot internettbrukerne være likegyldige – til det punktet at meningene i kommentarfeltet delte seg.

Et 100 % amerikansk utseende

For anledningen omfavnet Paris Hilton nasjonalfargene, fra rødt til hvitt og blått. Hun hadde på seg den rød- og hvitstripete drakten til det amerikanske landslaget, som hun kombinerte med utsvingte jeans utsmykket med stjerner, blå fingerløse skinnhansker og tykke blå solbriller. Hele antrekket ble fullført med hennes lange, bølgete blonde hår. Det var Paris Hiltons måte å blande sin vanlige stil med den festlige og patriotiske ånden til begivenheten.

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Blandede reaksjoner

Meningene var delte i kommentarfeltet: mens noen internettbrukere roste «et dristig, morsomt og perfekt temabasert antrekk», syntes andre hele antrekket var «litt teatralsk». Noen stilte til og med spørsmål ved hennes «ekte interesse for fotball». Det er verdt å huske at en persons utseende eller kropp aldri skal brukes til å vurdere deres legitimitet på noe felt.

Og selv om dette gjelder alle, møter kvinner fortsatt altfor ofte vedvarende stereotypier i fotballverdenen. Å være lidenskapelig opptatt av fotball, en supporter eller en ekspert på sporten har ingenting med kjønn å gjøre: kvinner kan nyte og følge fotball med samme entusiasme og kunnskap som menn. Det er på tide å legge til side klisjeene om at de bare er der «for å se pene ut» eller ikke vet noe om sporten.

Med selvsikker patriotisme og spektakulær stil gjorde Paris Hilton en bemerkelsesverdig opptreden på FIFA World Cup 2026™. Utover stil var hun der for å støtte landslaget og overvære åpningskampen mellom USA og Paraguay, spilt på Los Angeles stadion, som amerikanerne vant overbevisende (4-1).