Som 55-åring åpner Uma Thurman seg om et livsvalg hun nå angrer på.

Den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og modellen Uma Thurman åpner opp om sin største anger i livet: at hun aldri forlot New York for å bosette seg i Los Angeles, til tross for berømmelsen etter Pulp Fiction.

Et valg diktert av morsrollen

I et InStyle-intervju 19. mars 2026 innrømmet «Kill Bill»-ikonet: «Jeg har alltid angret på at jeg ikke flyttet til LA.» Hun hadde leid en leilighet der for sine hyppige filminnspillinger, men ble gravid med datteren Luna seks uker etter at hun signerte leiekontrakten. Som trebarnsmor – Maya og Levon med den amerikanske skuespilleren, forfatteren, regissøren og manusforfatteren Ethan Hawke, og Luna med den franske forretningsmannen Arpad Busson – prioriterte hun utdanning i New York og «skoleplukkemødre»-modellen.

Mangel på integrering i Hollywood

«Jeg integrerte meg aldri i mitt profesjonelle miljø, og det er synd», beklager hun. Etter å ha blitt værende i Boston og deretter New York, bygde Uma en «A-listekarriere uten kapitler» i Hollywood, uten uformell nettverksbygging. «Jeg ville elsket det», legger hun filosofisk til: «Lykke er et valg, uavhengig av omstendigheter.»

Nå, med Luna (13) som snart skal begynne på videregående, ser Uma Thurman frem til litt «fritid» til andre prosjekter. «Pretty Lethal» slippes 25. mars på Amazon Prime, etterfulgt av «Red, White & Royal Wedding». Denne forsinkede angeren avslører en rolig Uma Thurman, som hevder familiens prioriteringer over stjernesystemet.