Bruna Marquezine valgte et strandantrekk til sin siste fotoseanse.

Fabienne Ba.
@brunamarquesine / Instagram

Bruna Marquezine skaper nok en gang overskrifter med stilen sin. Den brasilianske skuespillerinnen ble fotografert på en strand i Rio de Janeiro sammen med partneren sin, den kanadiske sangeren og låtskriveren Shawn Mendes, i et strandantrekk som umiddelbart satte fyr på sosiale medier.

En stranddag i São Conrado

Det var på den berømte São Conrado-stranden i Rio de Janeiro at Bruna Marquezine nøt en dag ved sjøen med partneren sin, den kanadiske sangeren Shawn Mendes. Bildene, som er delt på nett av fotobyrået BackGrid USA, viser paret synlig avslappet, og nyter et øyeblikk av intimitet i billedskjønne omgivelser.

En blågrønn todelt strandbadedrakt med dyp utringning

Til denne solfylte utflukten valgte Bruna Marquezine en todelt strandbadedrakt i en spesielt lysende blågrønn farge. Toppen, med en dyp utringning, ble kombinert med matchende underdeler, noe som skapte et monokromatisk utseende. Dette fargevalget, et sted mellom blått og sjøgrønt, fremhever det brasilianske lyset og står i kontrast til det vanlige svart-hvite strandantrekket. En frisk og solrik farge, perfekt egnet til sommerstemningen.

Et minimalistisk skjønnhetsutseende

På skjønnhetsfronten valgte Bruna Marquezine et naturlig utseende. Skuespillerinnen brukte minimal sminke, perfekt egnet for en dag i sol og vann. Det korte håret hennes, nå stylet i myke bølger, ble beholdt naturlig for en bevisst avslappet følelse. Denne diskrete tilnærmingen, langt fra det polerte utseendet hun noen ganger har på seg til offisielle opptredener, illustrerer en annen fasett av personligheten hennes: en ung kvinne som er komfortabel i sin egen hud, som ikke trenger kunstige tiltak for å skinne.

Et gullfarget halskjede for å fullføre antrekket

For å fullføre antrekket sitt valgte Bruna Marquezine ett enkelt, velvalgt tilbehør: et delikat halskjede med et gullanheng. Denne diskrete detaljen gir et snev av raffinement til helhetsinntrykket uten å forstyrre dets enkelhet. I strandomgivelser, hvor smykker ofte blir oversett, skiller denne lille gullaksenten seg ut som en stilistisk signatur. Denne minimalistiske tilnærmingen beviser at du ikke trenger å stable på deg tilbehør for å se best mulig ut.

En hyggelig tur med Shawn Mendes

Utover stilen deres, var det stemningen i øyeblikket som fanget oppmerksomheten spesielt. På bildene som ble delt på nettet, ser Bruna Marquezine og Shawn Mendes synlig nære hverandre, holde hender og utveksle smil underveis. Denne åpne hengivenheten bekrefter en kjærlighetshistorie som ser ut til å blomstre bort fra den vanlige mediehysterien. Bakteppet i Rio de Janeiro, med sitt gylne lys og avslappede atmosfære, ga også den perfekte rammen for denne romantiske utflukten.

Entusiastiske reaksjoner på sosiale medier

Bildene utløste raskt en bølge av kommentarer på sosiale medier. Under innleggene som delte bildene, oversvømmet skuespillerinnens fans kommentarfeltet med beundrende meldinger. «Bruna har en fantastisk kropp», skrev en bruker, mens en annen ganske enkelt sa: «Bruna er så vakker.» Disse entusiastiske reaksjonene demonstrerer den sterke tilknytningen samfunnet hennes har til skuespillerinnen, som følges like mye for filmkarrieren som for stilen sin på sosiale medier. En popularitet som forblir uforminsket, sesong etter sesong.

Med sitt blågrønne antrekk, diskré halskjede og minimalistiske sminke oppnår Bruna Marquezine et strandlook som er både raffinert og strålende. Sammen med partneren Shawn Mendes bekrefter den brasilianske skuespillerinnen nok en gang sin evne til å forvandle selv de minste hverdagsøyeblikkene til slående bilder.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
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