«Jeg er 60 % døv på ett øre»: Olivia Rodrigos uventede åpenbaring

Den amerikanske sangeren, låtskriveren, musikeren og skuespillerinnen Olivia Rodrigo overrasket fansen sin i et nylig intervju. Hun avslørte at hun er 60 % døv på venstre øre, et faktum hun delte humoristisk i forbindelse med utgivelsen av sitt nye album.

Et «ertingspørsmål» som åpner for ekte selvtillit

Det var på KISS FM UK at Olivia Rodrigo delte denne avsløringen. Hun var gjest hos programlederne Tyler West og Chloe Burrows for å diskutere sitt etterlengtede tredje album, «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love». Intervjuet , som opprinnelig fokuserte på hennes nye musikalske prosjekt, tok en mer personlig vending da et av albumets spor, med tittelen «What's Wrong with Me?», ble nevnt.

Det var denne sangen som inspirerte et humoristisk spørsmål fra Tyler West, en av programlederne. «Hva er egentlig galt med deg?» spurte han sangeren og lo. I stedet for å unngå spørsmålet, benyttet Olivia Rodrigo anledningen til å diskutere et veldig personlig aspekt av livet sitt. «Det er faktisk mye galt med meg», begynte hun spøkefullt. Før hun kastet seg ut i en avsløring som få av fansen hennes kjente til.

"60 % døvhet" på venstre øre

«Jeg er faktisk 60 % døv på venstre øre. Så hvis du skulle sitte på denne siden [hun peker på venstre øre] og prøve å fortelle meg en hemmelighet, ville jeg ikke kunne forstå hva du sa», forklarte hun til programlederne. Og hun la skjelmsk til: «Så hvis du vil fortelle meg en hemmelighet, gå til høyre øre i stedet.» En åpenbaring som Chloe Burrows, synlig overrasket, umiddelbart plukket opp: «Det er utrolig, for du er en sanger og bruker alltid ørepropper. Det er sprøtt!»

Delvis døvhet oppdaget i barnehage

Olivia Rodrigo oppdaget denne særegenheten først senere i livet. Det var under en hørselstest i barnehagen at hun fikk vite nyheten. Sangerinnen hadde allerede nevnt denne avsløringen i et intervju med The Hollywood Reporter i desember 2023. «Det er ganske uvanlig. Jeg er halvt døv på venstre øre. Jeg visste det ikke før rundt barnehagen, når de gjør disse testene på alle barna. Og de sa til meg: 'Å, du har litt problemer med å høre'», fortalte hun den gangen. Denne tidlige oppdagelsen hindret henne aldri i å forfølge sine kunstneriske ambisjoner.

En anekdote delt med fotografvenninnen hennes

For å diskutere denne særegenheten delte Olivia Rodrigo også en anekdote i 2023 om en av sine nære venner. «En av vennene mine er denne fantastiske fotografen, Petra Collins, og hun har veldig dårlig syn. Så vi tuller alltid med at jeg lager musikk fordi jeg ikke hører godt, og hun tar bilder fordi hun ikke ser godt», betrodde hun. En humoristisk bemerkning som illustrerer hvordan Olivia Rodrigo har lært å leve med sin annerledeshet – til og med forvandlet den til en inspirasjonskilde.

Et tema som sjelden tas opp av kunstnere

Olivia Rodrigos oppriktighet i dette emnet er desto mer slående gitt at problemet med delvis hørselstap fortsatt er relativt lite diskutert av artister, spesielt i musikkbransjen. For en sanger som tilbringer mesteparten av dagene sine i studio, på scenen eller med hodetelefoner på, er det sjeldent å snakke åpent om hørselstap. Ved å velge å nevne det offentlig, og med en slik åpenhjertighet, bidrar Olivia Rodrigo til å bryte stillheten rundt en virkelighet som påvirker et betydelig antall mennesker over hele verden.

I noen få humoristiske setninger gjorde Olivia Rodrigo langt mer enn å promotere sitt nye album. Hun delte en del av livet sitt, og diskuterte den delvise døvheten hun offentlig erkjenner. Denne avsløringen beviser, om det var nødvendig med bevis, at de største stemmene i pop ikke alltid er dem du forventer – og at det er mulig å forvandle en personlig egenskap til en kreativ styrke.