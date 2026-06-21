Jennifer Lopez skapte furore ved å ha på seg en romantisk, smørgul kjole.

Fabienne Ba.
@jlo / Instagram

Jennifer Lopez overrasker fansen sin nok en gang. Den amerikanske sangeren og skuespillerinnen valgte et utpreget romantisk antrekk under en kveld ute i Paris, og byttet ut sine vanlige, tettsittende silhuetter med en blomsterinspirert kjole.

Den smørgule kjolen fra Aje Ecliptica

Det var i den franske hovedstaden at Jennifer Lopez nok en gang fanget alles oppmerksomhet. «On the Floor»-sangerinnen, som er vant til å gjøre hver utflukt til et moteøyeblikk, bekreftet sitt rykte med en av sine mest slående parisiske opptredener i år. Midtpunktet i antrekket hennes var en kjole fra Aje, kalt «Ecliptica Gown», fra det australske merkets sommerkolleksjon 2026.

Dette antrekket er laget i en smøraktig, nesten kremet gulfarge, og kjennetegnes av en høy halsutringning og en flytende, svingende silhuett som følger kroppen uten å klamre seg til. Det krøllete stoffet gir tekstur og en spesielt interessant visuell dimensjon. Et lett og luftig snitt, langt fra de strukturerte kjolene Jennifer Lopez vanligvis foretrekker.

Rett under kneet forvandles stoffet til en kaskade av rosettinspirerte detaljer. Disse store, skulpturelle blomstene, vevd inn i stoffet, skaper volum rundt kjolens fald, og gir inntrykk av at plagget blomstrer for hvert skritt. Et virtuost preg som forvandler et enkelt klesvalg til et øyeblikk av visuell poesi.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Aje. (@_aje_)

Hvite pumps utsmykket med tusenfryd

For å utfylle denne banebrytende kjolen valgte Jennifer Lopez skarpe hvite hæler utsmykket med store tusenfrydapplikasjoner. Denne blomsterdetaljen gjenspeiler kjolens rosetter direkte, og skaper en perfekt sammenhengende stilfortelling fra topp til tå. Det er en bevisst tilnærming til styling, der hvert plagg responderer på de andre i en klar og bevisst visuell logikk.

En Chanel-veske og gullsmykker

Når det gjelder tilbehør, hadde Jennifer Lopez en hvit, quiltet Chanel-veske med gullkjede, som ga både et klassisk preg og et snev av gnist. Hun fullførte antrekket med lagvise gullsmykker: flere armbånd stablet sammen og flere ringer, som fanget lyset uten å overdøve kjolen.

Et bevisst avslappet skjønnhetsutseende

For å fullføre antrekket var håret hennes satt opp i en høy, med vilje litt oppsatt knute, noe som skapte en avslappet følelse som stod i kontrast til kjolens sofistikerte stil. Jennifer Lopez valgte et naturlig utseende når det gjaldt sminken: strålende hud, lett solbrune kinn og blanke, nude lepper. En solkysset effekt, perfekt i tråd med antrekkets romantiske følelse.

En slående ny fasett innen mote

Ved å ta i bruk dette romantiske antrekket beviser Jennifer Lopez at hun er en av de mest fulgte skikkelsene i moteverdenen. I stedet for å holde seg til sin vanlige, tettsittende silhuett, tar hun en sjanse her og overrasker fansen sin positivt. Denne stilistiske allsidigheten bekrefter hennes status som et moteikon som er i stand til å gjenoppfinne seg selv gang på gang.

Med sin smørgule Aje Ecliptica-kjole, pumps med tusenfrydpynt og uanstrengte oppsett gjorde Jennifer Lopez en av sine mest minneverdige parisiske opptredener. En demonstrasjon av at eleganse trives like mye på konsistens som på evnen til å gjenoppfinne seg selv.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Bruna Marquezine valgte et strandantrekk til sin siste fotoseanse.
Article suivant
«Jeg er 60 % døv på ett øre»: Olivia Rodrigos uventede åpenbaring

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Jeg er 60 % døv på ett øre»: Olivia Rodrigos uventede åpenbaring

Den amerikanske sangeren, låtskriveren, musikeren og skuespillerinnen Olivia Rodrigo overrasket fansen sin i et nylig intervju. Hun avslørte...

Bruna Marquezine valgte et strandantrekk til sin siste fotoseanse.

Bruna Marquezine skaper nok en gang overskrifter med stilen sin. Den brasilianske skuespillerinnen ble fotografert på en strand...

Sofia Vergara deler et gammelt bilde i strandklær, og fansen elsker det

Den colombiansk-amerikanske skuespillerinnen, modellen, produsenten og TV-programlederen Sofia Vergara har nok en gang gledet fansen sin. Hun delte...

Med sitt antrekk med «ripped effect» gjør Kehlani et stort inntrykk i ørkenen.

Den amerikanske sangeren, låtskriveren og danseren Kehlani delte en serie bilder på Instagram tatt i ørkenen, iført et...

«Hva gjør hun her?»: Taylor Swift kritisert for å ha vært på Knicks-kampen

Taylor Swifts tilstedeværelse i kamp 4 i NBA-finalen gikk ikke ubemerket hen – og utløste til og med...

«Hun har aldri sett bedre ut»: Jennifer Lopez setter fyr på internett i et blendende antrekk

Jennifer Lopez fortsetter å imponere. Den amerikanske sangeren og skuespillerinnen delte en karusell av bilder på Instagram i...