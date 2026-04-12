Sangerinnen Ella Langley åpner opp om en hårstylingtabbe som førte til hennes signaturlugg.

Fabienne Ba.
@ellalangleymusic / Instagram

Noen ganger kan en uventet detalj bli en ekte visuell signatur. Den amerikanske countrysangeren og låtskriveren Ella Langley forklarte nylig at hennes ikoniske pannelugg ble født ... fra en hårrelatert feil som ble gjort rett før en konsert.

En improvisert hårklipp som ble en signaturfrisyre

Ella Langley har avslørt at hennes ikoniske lugg ikke var et resultat av en «stylingstrategi», men snarere en enkel, improvisert klipp som hun selv beskriver som en «fiasko». I et intervju forklarte hun at hun bestemte seg for å forkorte luggen kort tid før hun skulle på scenen, et valg hun senere angret på da hun så resultatet. Ifølge henne etterlot klippet en lokk som var vanskelig å style, noe som endret balansen i hennes vanlige frisyre.

Noen dager etter denne hendelsen skulle Ella Langley gjøre en fotoshoot for coveret til sitt første album. Hun forklarer at art directoren hennes rådet henne til å omfavne den nye frisyren i stedet for å prøve å fikse den. Ella Langley sier at hun derfor beholdt panneluggen, som siden har blitt et sentralt element i hennes offentlige image. Hun bekrefter nå at denne frisyren har bidratt til å forme hennes visuelle identitet.

En pannelugg som har blitt gjenkjennelig

Pannelugg er blant frisyrene som regelmessig forbindes med visse offentlige personer. I Ella Langleys tilfelle bidrar denne frisyren til hennes visuelle gjenkjennelse, spesielt under medieopptredener og konserter. Hun forklarer at hun ikke har noen intensjon om å endre denne stilen, som har blitt karakteristisk for imaget hennes. Ella Langley dyrker en estetikk assosiert med moderne countrymusikk, og blander vintage-påvirkninger med en avslappet stil.

Et nytt musikalsk prosjekt er under arbeid.

Ella Langley har annonsert utgivelsen av albumet sitt «Dandelion», samt en planlagt turné mellom mai og august 2026. I et intervju med Audacy diskuterer hun et prosjekt hun beskriver som mer personlig, og sier at hun har fått kunstnerisk selvtillit gjennom karrieren. Ella Langley understreker at dette nye albumet bedre gjenspeiler hennes musikalske visjon.

Historien fortalt av Ella Langley illustrerer hvordan uventede elementer kan påvirke en kunstners offentlige image. Hår-"transformasjoner" er ofte en del av den visuelle konstruksjonen knyttet til et musikalsk prosjekt. I dette tilfellet ble en improvisert hårklipp til slutt et varig element i sangerens stilistiske identitet.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Slående likhet: Beyoncés datter, Blue Ivy, skaper furore under en sjelden opptreden

Blue Ivy Carter, datter av Beyoncé og Jay-Z, gjorde nylig en bemerkelsesverdig offentlig opptreden sammen med moren sin....

I en skimrende kjole gjør skuespillerinnen Mindy Kaling en strålende opptreden

Den amerikanske skuespillerinnen, manusforfatteren og produsenten Mindy Kaling, av indisk avstamning, vakte oppsikt på Fashion Trust US Awards,...

Disse kjendisene oppnådde suksess etter fylte 40 og utfordrer forutinntatte meninger.

Mens noen stjerner oppnådde berømmelse nesten fra vugge, startet andre karrieren senere i livet, etter fylte 40. I...

Som 42-åring inntar Olivia Wilde en minimalistisk silhuett på den røde løperen

Den irsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren og manusforfatteren Olivia Wilde gjorde en bemerkelsesverdig opptreden på Fashion Trust US Awards...

«En dronning»: Denne modellen og moren fengsler i en korsettkjole

For å feire bursdagen sin delte modell og mor Lena Helena Busch en serie bilder på Instagram som...

«En havfrue»: Zara Larsson stråler i et asymmetrisk pastellfarget antrekk

Den svenske sangeren og låtskriveren Zara Larsson vakte oppsikt med et antrekk hun delte på Instagram under en...