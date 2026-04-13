62 og 74 år gamle gjenskaper de et ikonisk bilde av Kylie Jenner og skuespilleren Timothée Chalamet

Et ferskt Instagram-innlegg fikk oppmerksomhet etter at den amerikanske skuespillerinnen Lisa Rinna og skuespilleren Harry Hamlin gjenskapte et bilde tilskrevet Kylie Jenner og Timothée Chalamet. Duoen la frem en særegen versjon av bildet, noe som utløste en rekke reaksjoner på nettet.

Et omslag inspirert av et mye omtalt fotografi

Lisa Rinna og Harry Hamlin delte en serie bilder tatt under en ferie ved sjøen. Paret hentet inspirasjon fra et bilde assosiert med Kylie Jenner og Timothée Chalamet, der de poserer i en lignende positur i vannet. På de publiserte bildene har Lisa Rinna på seg en svart bikini mens Harry Hamlin dukker opp i svarte shorts, i en bevisst humoristisk setting.

Et innlegg som moret internettbrukere

Instagram-innlegget utløste en rekke kommentarer, spesielt fra venner og familie av paret, samt internettbrukere som roste bildets uventede natur. Innlegget sirkulerte raskt på sosiale medier, noe som førte til diskusjoner om denne uventede gjenforeningen.

En nikk til et bilde som har blitt mye kommentert på nettet

Bildene av Kylie Jenner og Timothée Chalamet hadde allerede fått oppmerksomhet da de ble delt på sosiale medier. Disse bildene bidro til å vekke medieinteressen for paret. Lisa Rinna og Harry Hamlins nytolkning illustrerer hvordan visse bilder raskt blir kulturelle pæresteiner, ofte tilegnet eller gjenbrukt.

Lisa Rinna og Harry Hamlin, som har vært gift siden 1997, deler jevnlig øyeblikk fra hverdagen sin på sosiale medier. Skuespillerparet har allerede gjort seg bemerket med innlegg som blander humor og referanser til populærkultur. Forholdet deres har vart i over tretti år, et faktum som ofte nevnes i profiler dedikert til duoen.

Visse bilders viralitet bidrar dermed til at andre offentlige personer tilegner seg dem. Dette fenomenet illustrerer den raske sirkulasjonen av visuelle referanser i den digitale verden. Publikasjoner inspirert av kjente bilder bidrar til å skape innhold som blander hyllest og humor.