Som 58-åring overrasker Pamela Anderson med en voluminøs føning som vekker debatt.

På Fashion Trust US Awards i Los Angeles i 2026 vakte Pamela Anderson oppmerksomhet med en hår-"transformasjon". Skuespillerinnen fra "The Naked Gun", kjent for sine romantiske bølger, valgte denne gangen en voluminøs, retroinspirert frisyre, noe som bekreftet hennes forkjærlighet for stilistisk fornyelse.

En retro føntørking inspirert av 1970-tallet

Pamela Anderson eksperimenterer stadig med imaget sitt, og veksler mellom klipp, farger og teksturer ved hver offentlige opptreden. Denne nye stilen er en del av en serie nylige hårtransformasjoner, som gjenspeiler hennes frie og selvsikre tilnærming til skjønnhet. Til arrangementet hadde Pamela Anderson en strukturert blowout med utpreget volum og lagdelte striper. Frisyren ble preget av pannelugg, en ikonisk detalj fra 1970-tallet, som fremkaller den retro-estetikken som ofte forbindes med skuespillerinnen Goldie Hawn.

Denne frisyren står i kontrast til de myke krøllene Pamela Anderson nylig hadde, inkludert en romantisk, bølgete bob. Denne voluminøse blowouten ble kombinert med en strukturert mauve skjortekjole, utsmykket med sølvfargede blomsterdetaljer. Når det gjelder sminken, forble Pamela Anderson tro mot sin naturlige estetikk med en strålende hudfarge og et hint av rosa på leppene.

En hårutvikling stolt vist frem

De siste månedene har Pamela Anderson eksperimentert mye med håret sitt. Hun har utforsket forskjellige lengder, fra shag til en fornyet mullet, samt fargevariasjoner, fra blond til rød, inkludert en rosa stripe. Hun søker alltid fornyelse, og leker også med teksturer, og veksler mellom elegante frisyrer og mer naturlige, nesten rufsete utseender. Denne stilistiske dristigheten gjenspeiler et tydelig ønske om å gjenoppfinne imaget sitt samtidig som hun forblir tro mot sin ikoniske 90-tallspersona.

Et blikk som splitter meninger på sosiale medier

Som det ofte er tilfellet når en kjendis tar i bruk en uventet frisyre, har Pamela Andersons nye frisyre dessverre skapt en rekke reaksjoner på nettet. Noen internettbrukere uttrykte sin preferanse for hennes signaturkrøller, og skrev for eksempel: «Jeg foretrekker krøller.» Andre kommentarer roste derimot denne utviklingen, og mente at utseendet tilfører et snev av modernitet: «Jeg elsker det, det er friskt.» Noen få brukere var mer skeptiske til stylingteknikken og erklærte: «Det ser ikke ut som en blowout.»

Utover disse meningene er det viktig å huske at en persons utseende – enten det er frisyren eller kroppen – ikke er ment å bli gjenstand for konstant dom. Om det er tiltalende eller ikke spiller til syvende og sist liten rolle: dette frisyrevalget tilhører først og fremst Pamela Anderson selv, og gjenspeiler hennes frihet til å gjenoppfinne seg selv som hun vil.

Med denne voluminøse, syttitallsinspirerte frisyren bekrefter Pamela Anderson sitt ønske om å utforske nye fasetter av imaget sitt. Denne hårforvandlingen demonstrerer nok en gang skuespillerinnens vedvarende innflytelse på skjønnhetstrender og hennes engasjement for en frisinnet tilnærming til stil.