Som 52-åring vekker Penélope Cruz oppmerksomhet med en ny hårklipp.

Den spanske skuespillerinnen Penélope Cruz har avduket sin korteste hårklipp på flere år, og resultatet har ikke gått ubemerket hen. Denne nye klippen, kalt «boyfriend bob», bekrefter hennes forkjærlighet for bob, samtidig som den gir imaget hennes et avgjort avslappet preg.

En avslappet «kjæreste-bob»

Det var kjendisfrisøren Dimitris Giannetos som delte endringen, sammen med bilder, på Instagram. Frisyren, som ble laget i Los Angeles, streifer nå skuldrene hennes, noe som markerer Penélope Cruz' korteste frisyre på lenge. Stylisten holder seg tro mot «boyfriend bob»-trenden og valgte et bevisst «uanstrengt» utseende, som han beskriver som «dagen etter»-stylingen: litt rufsete og feid til siden, uten børsting. En lang, sideveis feid lugg rammer inn ansiktet og fullfører dette naturlige utseendet.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Dimitris Giannetos (@dimitrishair)

Et snitt inspirert av utseendet hennes

For denne forvandlingen hentet frisøren inspirasjon fra et sentralt plagg i skuespillerinnens antrekk: en flerfarget tweedjakke med en blanding av fuchsia-rosa, lilla og marineblå. Penélope Cruz hadde den åpen over en hvit skjorte, utsmykket med gullknapper, stjerneformede øredobber og flere halskjeder med gullanheng. Til sminken valgte hun en røkt plommefarget øyenskygge og et hint av iriserende mauve på kinnbena og leppene, for et strålende, sommerlig utseende.

Kulminasjonen av en «Bob-æra»

Denne hårklippen markerer en ny fase i hårtransformasjonen skuespillerinnen startet tidligere i år. I januar, under et moteshow i Paris Fashion Week, hadde hun allerede byttet ut det lange brune håret sitt med en lang, voluminøs bob. Gjennom våren lysnet Penélope Cruz deretter fargen sin ved å legge til blonde striper. Med denne nye boben har hun sin korteste frisyre siden den hun hadde på seg på Met-gallaen i 2024.

En skuespillerinne med en stil i stadig utvikling

Penélope Cruz har oppnådd internasjonal berømmelse med filmer som «Vicky Cristina Barcelona», «Volver» og «Pirates of the Caribbean», og er også kjent for sine mote- og skjønnhetsvalg. Med hvert opptreden beviser hun at hun kan kombinere eleganse og dristighet, og aldri nøyer seg med et statisk image.

Med denne avslappede boyfriend-bobben har Penélope Cruz oppnådd nok en vellykket gjenoppfinnelse. Ved å blande moteinspirasjon med en sommerlig vibe, minner hun oss om at en enkel hårklipp kan være nok til å friske opp antrekket. Ikke overraskende vil den garantert snu seg.