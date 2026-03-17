«Mørkere hår kler henne bedre»: Heidi Klum velger en skulpturerende kjole i en alder av 52 år.

Anaëlle G.
Den tysk-amerikanske modellen, programlederen og skuespillerinnen Heidi Klum strålte på den røde løperen under Oscar-utdelingen i 2026 i en skulpturert gullkjole som utløste en bølge av beundring for dens tidløse eleganse.

En ermeløs gullkjole

Heidi Klum valgte en stroppeløs gullfarget søylekjole, utsmykket med krystaller og vertikale broderier som skulpturerte silhuetten som et andre hudlag. Denne champagnefargede kreasjonen, som glitret under blitsene, fremhevet hennes slanke figur med en strukturert topp som fremhevet midjen og skuldrene.

Raffinerte tilbehør og glødende sminke

Heidi Klum fullførte antrekket med lagdelte perlekjeder og et delikat korsanheng, som tilførte et snev av vintage-chic til dette moderne antrekket. Hennes honningblonde hår, stylet i løse bølger med en midtskill, innrammet lysende sminke: en glødende hudfarge, pudderrosa øyenskygge og et subtilt nøytralt røykfylt øye som fremhevet det strålende smilet hennes.

Entusiastiske reaksjoner: «Veldig elegant!»

Sosiale medier brøt ut med lovord: «Så elegant», «Du er en gudinne som 52-åring!» utbrøt fansen. Mange la også merke til det litt mørkere håret hennes: «Mørkere hår kler henne bedre, det lysner opp ansiktet hennes», sto det i en annen kommentar. Denne skulpturerende kjolen bekrefter hennes status som en rød løper-dronning, selv uten nominasjon.

Heidi Klum, som var til stede på kinokvelden, forestilte seg Hollywood-stilen med en selvsikkerhet som overskrider tidens evighet. Med denne skulpturelle gullkjolen beviste hun at eleganse og dristighet er tidløse. Et «svært elegant» utseende som høstet ros og beundrende kommentarer for det fantastiske håret hennes.

Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
«En uakseptabel opplevelse»: Skuespillerinne dyttet ned under Oscar-utdelingen

