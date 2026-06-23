«Hun ser ikke ut som 45»: Paris Hilton er strålende i pudderrosa kjole

Julia P.
@parishilton / Instagram

Den amerikanske forretningskvinnen Paris Hilton delte en serie bilder i et gjennomskinnende pudderrosa antrekk. Utseendet hennes sjarmerte følgerne hennes, hvorav mange roste den tidløse stilen hennes.

Et glitrende pudderrosa utseende

For denne bildeserien tatt på et tak med utsikt over Los Angeles, hadde Paris Hilton på seg et pudderrosa antrekk i perlebesatt og skimrende strikketøy. Antrekket, med splitt opp langs beinet, var pyntet med paljettbesatte blomster i relieff, en matchende choker og lange glitrende hansker. Når det gjelder tilbehør, valgte hun sitt signatursett med sommerfuglsolbriller med rosa strass og en krystallpyntet veske i samme fargetone. Et rosa utseende fra topp til tå, tro mot hennes signaturstil.

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Et innlegg delt av Paris Hilton (@parishilton)

En estetikk som er tro mot seg selv

Grunnen til at dette utseendet var så populært, er at det perfekt legemliggjør stilen som gjorde Paris Hilton berømt. Siden tidlig på 2000-tallet har hun dyrket en «prinsesse»-estetikk, og blandet sukkersøt rosa, glitter og kompromissløs raffinement. Det er en visuell signatur hun aldri har gitt slipp på, og en som nå inspirerer en hel generasjon som er nostalgiske for «Y2K»-looken.

Fansen vant over

Ikke overraskende utløste innlegget en strøm av komplimenter. I tillegg til beundrende kommentarer om utseendet hennes, roste mange internettbrukere hennes konsistens. «Jeg elsker at hun aldri har forandret seg», lød en kommentar, som refererte til en stil som har holdt seg tro mot seg selv gjennom årene.

Andre kommentarer fokuserte imidlertid på alderen hennes, med bemerkninger som: «Hun ser ikke ut til å være 45.» Selv om disse meldingene kan være velmente, er de basert på en problematisk idé. Under dekke av et kompliment reduserer de kvinner til sin alder og viderefører forestillingen om at det å bli oppfattet som «ung» fortsatt er den høyeste formen for validering. Likevel er det for mange denne fastholdelsen av ens identitet som «gjør henne så sjarmerende», langt mer enn hennes antatte evne til å virke «yngre enn alderen».

Utover imaget sitt har Paris Hilton etablert seg som en ekte forretningskvinne. Som en pioner blant influencere har hun bygget et imperium som omfatter alt fra parfymer til media, samtidig som hun opprettholder det glamorøse imaget som gjorde henne berømt. Denne suksessen beviser at hun er mye mer enn bare et «popikon».

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
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