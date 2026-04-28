Prinsesse Kate Middleton gjenskaper et ikonisk utseende av prinsesse Diana, 31 år senere

Trettien år skiller de to antrekkene – og likevel er likheten slående. 25. april 2026 deltok Kate Middleton på Anzac Day-markeringen i et antrekk som minnet om et antrekk Lady Diana hadde på seg i juli 1995.

Anzac-dagen, en seremoni full av mening

Kate Middleton representerte den britiske kongefamilien ved Anzac Day-markeringene, både ved Cenotaph og Westminster Abbey. Hvert år er denne dagen dedikert til å minnes australske og newzealandske soldater som døde i kamp og til å hedre de som har tjenestegjort – begge landene er medlemmer av Samveldet.

En Givenchy-frakkkjole nesten identisk med Dianas

For anledningen hadde Kate på seg en skreddersydd kåpekjole fra Sarah Burton for Givenchy, i marineblått, med brede hvite slag, en krysset hals og strukturerte skuldre. Parallellen med Diana var umiddelbar: i juli 1995, under et besøk i Tyskland for å presentere nye flagg til Light Dragoon Guards-regimentet, hadde Diana på seg en marineblå skjørtdress fra Catherine Walker.

Denne kjolen hadde nesten identiske hvite slag, et hvitt belte og en hatt med bred brem. Kate fullførte antrekket sitt med en matchende Jane Taylor-hatt, marineblå pumps fra Gianvito Rossi og en DeMellier London-veske, med en rød valmuebrosje festet til kåpen.

Dianas smykker for å forsterke budskapet