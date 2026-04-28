Prinsesse Kate Middleton gjenskaper et ikonisk utseende av prinsesse Diana, 31 år senere

Trettien år skiller de to antrekkene – og likevel er likheten slående. 25. april 2026 deltok Kate Middleton på Anzac Day-markeringen i et antrekk som minnet om et antrekk Lady Diana hadde på seg i juli 1995.
Anzac-dagen, en seremoni full av mening
Kate Middleton representerte den britiske kongefamilien ved Anzac Day-markeringene, både ved Cenotaph og Westminster Abbey. Hvert år er denne dagen dedikert til å minnes australske og newzealandske soldater som døde i kamp og til å hedre de som har tjenestegjort – begge landene er medlemmer av Samveldet.
En Givenchy-frakkkjole nesten identisk med Dianas
For anledningen hadde Kate på seg en skreddersydd kåpekjole fra Sarah Burton for Givenchy, i marineblått, med brede hvite slag, en krysset hals og strukturerte skuldre. Parallellen med Diana var umiddelbar: i juli 1995, under et besøk i Tyskland for å presentere nye flagg til Light Dragoon Guards-regimentet, hadde Diana på seg en marineblå skjørtdress fra Catherine Walker.
Denne kjolen hadde nesten identiske hvite slag, et hvitt belte og en hatt med bred brem. Kate fullførte antrekket sitt med en matchende Jane Taylor-hatt, marineblå pumps fra Gianvito Rossi og en DeMellier London-veske, med en rød valmuebrosje festet til kåpen.
Dianas smykker for å forsterke budskapet
"Smykker som anledningens språk"
Disse valgene gikk ikke ubemerket hen hos ekspertene. Nilesh Rakholia, grunnleggeren av motehuset Abelini, fortalte InStyle: «Ved en anledning som Anzac Day slutter smykker å være dekorative og blir kommunikative. Det handler om mening, kontinuitet og respekt for øyeblikket.» Han la til at Kate «konsekvent har brukt smykker for å skape en følelse av forbindelse», men at det «aldri føles som en replikasjon. Smykker assosiert med Diana blir rekontekstualisert, båret på en måte som reflekterer hennes egen rolle, hennes eget øyeblikk.»
En hyllest som er en del av et kontinuum
Dette er ikke første gang Kate Middleton visuelt har fremkalt Dianas minne ved minneseremonier eller viktige anledninger. Det presise klesekkoet fra 25. april gir det imidlertid en spesielt sterk dimensjon. Ikke en imitasjon, men en overføring.
En marineblå frakkkjole og safirøredobber: Kate Middleton trengte ingen ord for å formidle budskapet sitt på Anzac Day-markeringen. Trettien år etter Diana gir budskapet gjenklang, uforminsket, fra generasjon til generasjon.