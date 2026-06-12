Ines de Ramon har på seg hvit blonde, sammen med partneren Brad Pitt

Ines de Ramon, direktøren for Anita Ko Jewelry, et eksklusivt smykkemerke, bekrefter nok en gang sin skarpe sans for stil. Hun ble nylig sett på tribunen på Roland-Garros sammen med partneren Brad Pitt, og strålte i en blondetopp som perfekt fanget den lettsindige stemningen på slutten av den parisiske turneringen.

En hvit blondetopp med en sommerlig følelse

På bildene som har sirkulert siden, ser man Ines de Ramon i en hvit, eterisk topp laget av spesielt delikat blomsterblond. Det ermeløse plagget blander paneler av blomsterblond med deler av mer flytende stoff, noe som skaper en bevegelseseffekt som er både elegant og romantisk.

I midten gir en liten nøkkelhullsdetalj et subtilt redaksjonelt preg. Denne lagdelingen av materialer og delikate finish gir plagget en nesten couture-følelse – men perfekt egnet til den avslappede atmosfæren på en dag med tennis under den parisiske solen. En demonstrasjon av hva blonder kan tilføre et sommerantrekk.

En diskret stilistisk signatur

Når det gjelder tilbehør, valgte Ines de Ramon konsistens og enkelhet. En kremfarget veske med rene linjer, et par overdimensjonerte tonede briller som gir et moderne preg, og en enkel, naturlig frisyre fullfører stilen på en subtil måte og forsterker et elegant og polert utseende.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Roland-Garros (@rolandgarros)

Roland-Garros, en lekeplass for både mote og tennis

Som hvert år har French Open i 2026 blitt en veritabel parallell motebegivenhet. Uoffisielle røde løpere på tribunen, en parade av nøye utvalgte antrekk, romantiske forbindelser mellom kjendiser: fjorten dager har i stor grad overskredet sin rent sportslige kontekst. Tilstedeværelsen av Ines de Ramon og Brad Pitt er i denne forbindelse en del av en nå veletablert tradisjon. Et perfekt koordinert par, tro mot det diskrete imaget de har dyrket siden starten.

Med sin opptreden på Roland-Garros 2026 bekrefter Ines de Ramon sin status som en av de mest stilige skikkelsene i øyeblikket. Det er ytterligere bevis på at det å vite hvordan man velger et delikat plagg kan utgjøre hele forskjellen innen mote.