Sangerinnen og skuespillerinnen Jennifer Lopez viser frem magemusklene sine og gjenoppliver en Y2K-trend

Jennifer Lopez trenger ikke en rød løper for å tiltrekke seg oppmerksomhet. En enkel treningsøkt akkompagnert av noen selfier lagt ut på Instagram var nok til å sette fyr på sosiale medier – og bringe tilbake i søkelyset en trend fra 2000-tallet som vi trodde var glemt.

Søndagskarusellen som satte fyr på internett

Jennifer Lopez la ut en karusell med bilder tatt under en treningsøkt på Instagram, satt til Justin Biebers sang «Yukon». Hun har blitt sett posere foran et speil fra forskjellige vinkler, og fremheve de tonede magemusklene sine. Innlegget genererte umiddelbart tusenvis av entusiastiske reaksjoner: «Du er perfekt, gudinne!!!» , «Aldres som den fineste vin» , «De magemusklene er alt jeg ønsker meg.»

Y2K-detaljen som gjenoppliver trenden

Antrekket hennes gikk ikke ubemerket hen. Jennifer Lopez hadde på seg en langermet, hvit vaffelstrikket micro-crop-topp med dyp utringning og en kant som stoppet rett over ribbeina, lagt over en svart sports-BH. Men det var underdelen som gjorde hele forskjellen: svarte leggings rullet opp for å skape en lav midje – en teknikk karakteristisk for 2000-tallet. Denne enkle detaljen, denne opprullingen i linningen, var nok til å forankre antrekket i Y2K-estetikken som dominerer trendene i 2026.

Et innlegg som fortsetter temaet om en veldig aktiv vår

Disse selfiene kommer bare dager etter Jennifer Lopez' første opptreden på Coachella, hvor hun gjorde en overraskende entré på Quasar Stage under David Guettas opptreden for å fremføre sin nye singel «Save Me Tonight». Til anledningen hadde hun på seg en skimrende sølvfarget jumpsuit fra The Blonds med en fjærjakke fra Julien McDonald. Fra festivalen til treningsspeilet er energien den samme.

En treningssignatur som har blitt et varemerke

Jennifer Lopez har lenge dyrket et image assosiert med fysisk disiplin, som hun jevnlig deler på sosiale medier. Hennes treningsrelaterte innlegg har blitt en tilbakevendende funksjon på Instagram, og blander motivasjon, stil og hverdagsøyeblikk. De lave leggingsene med opprullede kanter er ingen tilfeldighet: de fremkaller Y2K-estetikken hun bidro til å popularisere på 2000-tallet. Denne trenden gjør comeback i dag, men det handler ikke om å gjøre denne kroppstypen eller motestilen til en standard å følge.

Kort sagt, Jennifer Lopez trengte ikke en stylist for å minne oss på hvorfor hun er et ikon. Tretti år etter debuten legemliggjør hun en æra samtidig som hun fullt ut tilhører dagens.