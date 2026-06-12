Rihanna overrasker med en hårforvandling inspirert av 1960-tallet

Den barbadiske sangeren og forretningskvinnen Rihanna har aldri sluttet å gjenoppfinne imaget sitt. Hun avduket nylig en stor ny hårtransformasjon under en fotoseanse for et uavhengig New York-magasin. Resultatet: en strålende blondine og en voluminøs oppsatt frisyre med direkte referanser til ikoner fra 1960-tallet. Antrekket skapte umiddelbart furore på sosiale medier.

Et svært etterlengtet moteforside

Bildene, publisert på Instagram-kontoen hennes, viser Rihanna i et radikalt annerledes lys. Borte er det mørkebrune eller dyprøde håret som kjennetegnet hennes nylige offentlige opptredener: i stedet har hun fått en lys, nesten platinablond. Denne hårtransformasjonen er desto mer slående fordi den ledsages av en styling som er både teatralsk og presis i sine referanser. Fotoredaksjonen presenterer sangeren i en rekke couture-antrekk der den nye fargen fungerer som en rød tråd. Hvert bilde, hvert antrekk, hver posering virker tenkt som et ekte visuelt tablå.

En blond bikube, en hyllest til divaene på 1960-tallet

Den vakre detaljen som gjør fotograferingen spesielt ikonisk er frisyren. Rihanna ser ut til å ha en bikube – den voluminøse, høye knuten som ble populær tidlig på 1960-tallet av Hollywood-frisører. På den tiden var det signaturfrisyren til de store musene i amerikansk og britisk film: Audrey Hepburn i «Breakfast at Tiffany's», Brigitte Bardot i flere av hennes franske filmer, og Aretha Franklin på albumcoverne hennes.

Senere gjenopplivet Amy Winehouses torturerte lokker bikubens moderne appell. I dag omfavner Rihanna denne estetikken – et bevis, om noe trengtes, på gjenoppblomstringen av vintage-stil på catwalken og i moteartikler.

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Flere couture-antrekk for en polert fotoshoot

For å komplementere den nye frisyren sin, har Rihanna innlemmet en rekke referanser i antrekkene sine. På ett bilde poserer hun i en svart og rød kjole med blomsterfrynser, lagt over et harlekin-sirkuskostyme. En stabel med gullarmbånd på håndleddene forsterker den grafiske dimensjonen ved antrekket.

På et annet bilde har hun på seg en lappeteppekappe fra et stort parisisk motehus sin vår/sommer 2026-haute couture-kolleksjon, kombinert med svarte, slanke pumps og skulpturelle ringer. I hvert bilde veksler stylingen mellom teatralitet og couture-presisjon. En perfekt demonstrasjon av hva Rihanna gjør best: å forvandle et mote-redaksjonelt prosjekt til en ekte visuell forestilling.

Med denne blonde forvandlingen og det bikubeinspirerte utseendet leverer Rihanna en av sine mest slående motefotograferinger i år. Det er en demonstrasjon som minner oss om at hun er en av kunstnerne som er mest i stand til å gjenoppfinne imaget sitt uten å miste identiteten sin.