Denne opptredenen til modellen Gigi Hadid bringer en vintagekjole tilbake i rampelyset

Én kjole, én silhuett og en hel æra som gjenoppstår. Ved å velge en halterneck-kjole til Breakthrough Prize Awards-seremonien, minnet den amerikanske modellen Gigi Hadid elegant alle på hvorfor denne vintage-stilen fortjener et comeback.

En svært merkbar tilbakekomst til den røde løperen

Den 18. april 2026 gikk Gigi Hadid på den røde løperen under den 12. årlige Breakthrough Prize Awards i Los Angeles. Til dette opptredenen valgte hun en hvit silke-satengkjole fra David Koma, med en svært tettsittende silhuett som fremhevet figuren hennes. En høy splitt bak ga bevegelse og letthet til helhetsinntrykket.

Halterhalsen, det viktigste elementet i antrekket

Det var toppen av kjolen som stjal showet: en nydesignet halterneck-utringning, strukturert av en juvelbesatt brosje og kryssende stropper som knyttes bak. Denne arkitektoniske detaljen ga antrekket en nesten skulpturell dimensjon. Antrekket ble fullført med Andrea Wazen-hælhælte mules og krystalløreringer, for en ren og lysende silhuett.

Et snitt med Hollywood-røtter

Kjolen med halterneck er ikke en ny oppfinnelse. Den var enormt populær på 1950- og 60-tallet, og den var et symbol på Hollywood-chic, brukt av ikoner som Marilyn Monroe og Elizabeth Taylor. Dens karakteristiske halsutringning, dannet av stropper som knytes bak nakken, eksponerer skuldrene, forlenger halsen og skaper en naturlig elegant holdning. Den opplevde en gjenoppliving på 1990-tallet, i mer strømlinjeformede versjoner: enkle snitt, flytende og satengaktige stoffer, i en uanstrengt elegant stil.

Ved å velge denne kjolen til en av sine sjeldne opptredener på den røde løperen, gjorde Gigi Hadid ikke bare et dristig utsagn – hun gjenopplivet interessen for en stil mange hadde henvist til arkivene. Nok et bevis på at mote aldri helt dør.