Kate Winslet, som har blitt kritisert for kroppen sin, avslører bemerkningene som har preget henne for livet.

Det internasjonale filmikonet Kate Winslet åpnet nylig opp om de smertefulle minnene om å bli hånet og kritisert for sitt fysiske utseende, noe som preget ungdomsårene og de første dagene hennes i Hollywood. Som gjest på BBC Radio 4s Desert Island Discs snakket den Oscar-vinnende skuespillerinnen om de ydmykende bemerkningene hun utholdt, men også om styrken hun hentet fra dem til å hevde seg som kvinne og kunstner.

Grusomme bemerkninger fra barndommen

Helt fra barneskolen og utover ble Kate Winslet utsatt for sårende erting. Hun ble kalt «spekk» av klassekameratene, og husker at hun var innelåst i et skap i kunstrommet, selv om hun ikke var tykk. Enda verre var det at en dramalærer angivelig spådde at karrieren hennes ville avhenge av hennes evne til å akseptere roller som «tykke jenter».

Disse opplevelsene påvirket unge Kate dypt, som startet på strenge og ubalanserte dietter i en alder av 15 år. «Jeg spiste knapt», minnes hun, og beskriver denne perioden som «ekstremt usunn». Denne lidelsen ga imidlertid også næring til hennes besluttsomhet om å lykkes: skuespillerinnen fordypet seg i teater for å gjenoppbygge livet sitt og forfølge drømmen om å bli skuespillerinne.

Berømmelsen lindret ikke usikkerheten hennes

Den verdensomspennende triumfen til filmen «Titanic» i 1997 satte ikke en stopper for selvtvilen hennes. Tvert imot forsterket berømmelsen presset rundt utseendet hennes. Kate Winslet forteller om en veritabel medieheksejakt: paparazzier rotet gjennom søppelet hennes, journalister spekulerte i vekten hennes, og blader retusjerte bildene hennes uten hennes samtykke. «Jeg så bilder av meg selv med flat mage og tenkte: 'Jeg ser ikke sånn ut!'», betror hun.

Hun mener disse manipulasjonene fremmer et urealistisk og giftig bilde av kvinnekroppen. Heldigvis hjalp noen få gode gjerninger – som en tallerken etterlatt av medfølende naboer – henne med å holde seg jordet.

En engasjert stemme for selvaksept

I dag fordømmer Kate Winslet sterkt kulturen av tynnhet og fremveksten av raske kosmetiske behandlinger. Hun advarer mot «devalueringen av den naturlige kroppen» og den farlige bruken av visse vekttapmedisiner. Skuespillerinnen taler for et sunnere og mer respektfullt forhold til kroppen, og sier at «sant mot ligger i selvaksept». Ifølge henne avsløres autentisk skjønnhet mer fullstendig med alder og modenhet, langt fjernet fra filtre og kunstigheter. Hennes oppriktige ord gjenspeiler ordene til andre offentlige personer som nå nekter å tilpasse seg pålagte standarder.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Kate Winslet (@katewinslet_)

Med klarhet og følelser minner Kate Winslet oss om at sårene ved kroppsskam kan vare livet ut. Hennes vitnesbyrd, både intimt og universelt, understreker viktigheten av å lære folk om vennlighet og kroppens mangfold. Gjennom ordene sine inviterer skuespillerinnen alle til å revurdere forestillingen om skjønnhet – ikke som en fast standard, men som et unikt uttrykk for selvtillit og frihet.